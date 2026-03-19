『スーパーマリオシアター』誕生！スペシャル映像上映など特典発表
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、4月24日に公開されることを記念して、同日からTOHOシネマズ全国5ヶ所で「スーパーマリオシアター」が誕生することが発表された。
【写真】何これ（笑）マリオの姿なし…特典の特製パッチンブレス
「スーパーマリオシアター」は映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』一色のシアター。本作でも登場する星の子チコが全シートにデザインされているほか、ここでしか見ることのできないマリオ役の宮野真守とルイージ役の畠中祐のスペシャル映像の上映、そして「スーパーマリオシアター」の入場者限定でチコの絵柄の特製パッチンブレスがプレゼントされる。
さらに、任天堂の公式スマートフォンアプリ「Nintendo Today！」を使った、劇場でしか体験できない限定コンテンツも楽しめる。
『スーパーマリオ』の映画は2023年4月に公開され、興収140億円を突破する大ヒット。任天堂のゲームキャラクター「スーパーマリオブラザーズ」を原作とする映画で、ニューヨークで配管工を営む双子の兄弟マリオとルイージが、謎の土管で魔法に満ちた新世界に迷い込み、絆の力で世界の危機に立ち向かうアクションコメディーが展開された。
イルミネーションと任天堂が共同で制作する今回の新作映画は、キノコ王国に星くずが降りそそぐ中、マリオたちが宇宙への冒険に旅立つ物語を描く。米国を含む多くの国と地域で2026年4月3日、国内は4月24日、その他の国と地域も4月中に劇場公開される。
■上映館情報
＜北海道＞TOHOシネマズ すすきの
＜東京都＞TOHOシネマズ 六本木ヒルズ
＜愛知県＞TOHOシネマズ 赤池
＜大阪府＞TOHOシネマズ なんば
＜福岡県＞TOHOシネマズ ららぽーと 福岡
■実施期間：4月24日（金）〜5月10日（日）
■チケット販売開始日：
上映日：4月24日（金）〜4月30日（木）分
販売開始日：4月15日（水）0:00〜 ＜4月14日（火）24:00〜＞
上映日：5月1日（金）〜5月10日（日）分
販売開始日：上映日の2日前0：00〜
■入場料金
一般：2300円
大学生：1800円
高校生以下：1300円
シニア（60歳以上の方）：1600円
障がい者手帳をお持ちの方：1300円
【写真】何これ（笑）マリオの姿なし…特典の特製パッチンブレス
「スーパーマリオシアター」は映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』一色のシアター。本作でも登場する星の子チコが全シートにデザインされているほか、ここでしか見ることのできないマリオ役の宮野真守とルイージ役の畠中祐のスペシャル映像の上映、そして「スーパーマリオシアター」の入場者限定でチコの絵柄の特製パッチンブレスがプレゼントされる。
『スーパーマリオ』の映画は2023年4月に公開され、興収140億円を突破する大ヒット。任天堂のゲームキャラクター「スーパーマリオブラザーズ」を原作とする映画で、ニューヨークで配管工を営む双子の兄弟マリオとルイージが、謎の土管で魔法に満ちた新世界に迷い込み、絆の力で世界の危機に立ち向かうアクションコメディーが展開された。
イルミネーションと任天堂が共同で制作する今回の新作映画は、キノコ王国に星くずが降りそそぐ中、マリオたちが宇宙への冒険に旅立つ物語を描く。米国を含む多くの国と地域で2026年4月3日、国内は4月24日、その他の国と地域も4月中に劇場公開される。
■上映館情報
＜北海道＞TOHOシネマズ すすきの
＜東京都＞TOHOシネマズ 六本木ヒルズ
＜愛知県＞TOHOシネマズ 赤池
＜大阪府＞TOHOシネマズ なんば
＜福岡県＞TOHOシネマズ ららぽーと 福岡
■実施期間：4月24日（金）〜5月10日（日）
■チケット販売開始日：
上映日：4月24日（金）〜4月30日（木）分
販売開始日：4月15日（水）0:00〜 ＜4月14日（火）24:00〜＞
上映日：5月1日（金）〜5月10日（日）分
販売開始日：上映日の2日前0：00〜
■入場料金
一般：2300円
大学生：1800円
高校生以下：1300円
シニア（60歳以上の方）：1600円
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