盛岡〜青森の200kmを深夜に走行

IGRいわて銀河鉄道は、ツアー「団体臨時夜行快速あさむし・ひめかみ」を2026年4月24日（金）〜25日（土）にかけて開催します。この企画では、盛岡〜青森の200kmを深夜に走行し、かつての夜行列車の雰囲気を体験することができます。

【画像】長い！これが盛岡〜青森「夜行快速」の運行時刻＆運行ルートです

盛岡発の「快速あさむし」は2026年4月24日（金）、青森発の「快速ひめかみ」は4月25日（土）に実施予定です。

10時間以上の乗車時間が確保され、通常は旅客列車が走行しない副本線を走行するほか、一部区間では車内灯を消灯するとしています。

2〜5人分の座席を一人で占有することができ、ボックスシート（2万8000円〜3万4000円）かロングシート（1万5500円〜1万8500円）の中から選ぶことが可能です。

12人がけロングシートの5人分を1人で利用可能な「ロングA」プラン（1万8500円）では、体を延ばして横になることが可能です。

申し込みは、IGRいわて銀河鉄道の公式ホームページから受け付けるとしています。