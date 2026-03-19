とろ〜りチョコのあったかスイーツ3選　格別の味わいが待つ東京・神奈川のカフェ

寒さが染みる真冬はほかほかと湯気の立ち上る極上の“あったかスイーツ”が最高のしあわせ♪やさしい口どけで、心までとろけそうなフワフワ系や鉄器の上で焼かれたアツアツ系までバラエティ豊かにご紹介。

香り・味・食感でカカオ×焼き芋を楽しみ尽くす『nib』＠茅場町

渋沢栄一の邸宅跡地に建つ日証館に、『nib』の看板が灯されたのは約1年前。気鋭のショコラティエ・眞砂（まなご）翔平さんが立ち上げた、チョコレートだけじゃないカカオの可能性を探究するラボだ。シェフズテーブル形式で、カカオの魅力や味わいを多面的に体験できるデセールコースを提供している。

内容は季節ごとに変わり、実はメインはアラカルトでも利用できる。で、今季メインのひとつが、ご覧の「カカオ農園の焼き芋」。えっ、これが焼き芋？なんて翻弄されるのもまた楽しいのだ。

カカオ農園の焼き芋（カカオの飲み物、小菓子3品付き）4500円

『nib』カカオ農園の焼き芋（カカオの飲み物、小菓子3品付き）4500円 ショコラソースで芳醇に仕上げ

アラカルトといっても、カカオの飲み物とカカオ小菓子が供されるので、まずはそちらを。これが香りも感触もかなり面白く、ラボならではの粋な導入にあっという間に惹きこまれる。

いざ焼き芋のデセールだが、カカオの皮からとったダシのジュレ、カカオの果肉を練り込んだフルーティなアイス、焼いたカダイフなどとともに重ねられ、実に緻密な構成。目の前でバーナーを使って芋をスモークし、クリスピー生地で蓋をしたら温かいショコラソースをかけて仕上げてくれる。

なんだか実験に立ち合っているかのようなワクワク感がたまらない。スプーンを入れるたびに交錯する燻香とカカオの香り、食感や味わいの強弱まで、驚きと美味の連続。感服です。

『nib』シェフ 眞砂翔平さん

シェフ：眞砂翔平さん「実験的な視点を宿す、ここだけのデセールです」

『nib』名建築の趣きを残す店内

［店名］『nib』

［住所］東京都中央区日本橋兜町1-10日証館1階

［電話］03-6206-2568

［営業時間］12時〜20時

［休日］水

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅10番出口から徒歩3分

内側の絶妙な溶け具合と濃さに唸るおいしさ『from afar（フロム アファー）』＠東向島

地元の人々が往来する商店街を抜けると、生地を焼く甘い香りが鼻に届く。一昨年、東向島に移転したこちらは、『シノノメ製パン所』や『喫茶 半月』など蔵前を中心に展開する系列の一号店めだ。

厨房で毎日焼きあげる、バナナケーキやキャロットケーキはどれもおいしそうだが、寒い日にはぜひフォンダンショコラを。温かい生地にスプーンを入れると、内側はふにゅりと柔らかく溶けている。

フォンダンショコラ700円、ブレンド珈琲600円

『from afar（フロム アファー）』（手前）フォンダンショコラ 700円 （奥）ブレンド珈琲 600円 コーヒーは有田焼やウィリアム・モリス作のカップで提供され、味わい深い

カカオ配合比の異なる3種類のチョコレートを合わせて作るこだわりの生地で、チョコそのものを舐めているようにビターで濃厚だ。これには深煎りコーヒーが相性抜群で、じんわり、ほっとする。

温もりは、その空間からも感じられる。かつて和室にあったであろう欄間や惑星のオブジェなど、年代や国もばらばらのように見えるアンティークやアートが、一体となってそこにある。ゆったりとした店内は隣席との間隔も広く、ひとり、読書に没頭したくなるような居心地の良さ。また訪れたいと、強く思う。

『from afar（フロム アファー）』店長 川田恵美さん

店長：川田恵美さん「何気ない会話が自然に交わされるお店でありたいです」

『from afar（フロム アファー）』

［店名］『from afar（フロム アファー）』

［住所］東京都墨田区東向島5-2-7ダイアパレス東向島101

［電話］なし

［営業時間］11時〜19時（18時半LO）

［休日］無休

［交通］東武スカイツリーライン東向島駅から徒歩3分

サクッ、とろ〜り。焼きたての香りと味わいは格別！『メゾンカカオ 鎌倉本店』＠鎌倉

鎌倉の若宮大路に面したモダンな洋館。1階のエントランスをくぐると突然ベルが鳴り、パティシエが厨房からスイーツを運んできた。芳しき香りとともに姿を見せたのは、「生チョコパイ フォンダン」だ。

生チョコパイフォンダン540円

『メゾンカカオ 鎌倉本店』生チョコパイ フォンダン 540円 名脇役のクロワッサン生地はチョコに合わせて特注

焼きたてで温かく、香ばしいクロワッサン生地をザクッと頬張ると、半生食感のガナッシュクリームがとろりとあふれ出す。味わいは品よくビター。甘さより香りとコクの余韻が続き、なんとも美味。はい、推し確定です！

『メゾンカカオ』は、鎌倉発のアロマ生チョコレートブランド。昨年11月に3階建ての洋館をリノベーションし、新本店としてオープンした。1階は、時間帯ごとにできたてを提供するライブ感あふれるフロアだ。ちなみに前述の推しが登場するのは、13時・14時・15時の3回だけなので、狙いを定めて伺いたし。

2階は名作ショコラが並ぶブティック、3階はレストランバーで、カフェタイムなら上質なショコラデザートをいただけるというわけで……全部ひっくるめて楽しみたい。

『メゾンカカオ 鎌倉本店』パティシエ 山田さん

パティシエ：山田さん「できたてのショコラ菓子を五感で味わって」

『メゾンカカオ 鎌倉本店』

［店名］『メゾンカカオ 鎌倉本店』

［住所］神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-33若宮大路沿い

［電話］0467-80-2446

［営業時間］10時〜18時※3階カフェ＆ブランチは12時〜16時（15時半LO）

［休日］無休（不定休あり）※3階のみ火曜定休

［交通］JR横須賀線鎌倉駅東口から徒歩7分

撮影／貝塚隆（nib、from afar、メゾンカカオ）、取材／飯田かおる（nib、メゾンカカオ）、芦谷日菜乃（from afar）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、とろけるチョコが魅力のあったかスイーツの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】チョコレートがあふれ出すフォンダンの断面 魅惑のあったかスイーツ一覧（25枚）