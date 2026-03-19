「外野を守ったのは良いこと」と言うが…鵜呑みにできない指揮官の言葉 吉田正尚は“飽和状態”の外野で生き残れるか
WBCでは改めて存在感を示した吉田。チームでのポジション争いにも競り勝ちたいところだ(C)産経新聞社
野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の戦いを終え、ここから各選手はそれぞれ所属球団でのシーズン開幕に備える。メジャーリーガーとして日本チームを牽引した1人、吉田正尚も在籍4年目となるレッドソックスで新たなシーズンに臨む。
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WBCでは5試合全てで4番で起用され、打率. 375、2本塁打、6打点と期待通りの成績を残し、指名打者で出場したチェコ戦以外の4試合で左翼を守った。昨季までレッドソックスでは同ポジションの守備機会を得られなかった中、代表では不安を感じさせないプレーを披露した。
今季も吉田はレッドソックスで左翼、指名打者での出場に関して、チーム内のライバルと激しい競争を強いられる立場に変わりはない。それでも、レッドソックス指揮官は侍ジャパンでの吉田のパフォーマンスに大きな手応えを感じていると、現地メディアが報じている。
球団地元メディア『MassLive』が現地時間3月16日、今大会での吉田の守備面におけるプレー内容を振り返る特集記事を配信。トピックによると、アレックス・コーラ監督が吉田に対し、「彼が外野を守ったという事実は、我々にとって良いことだ」と語っており、他にも、「動きも良かったし、良い送球も見せてくれた。最後の試合では左中間に強い当たりが飛んだが、しっかり追いついて素早く処理していた。それに打席内容はいつも安定している」などと評しているという。
また同メディアは、新シーズンに向け、「ただし、外野が飽和状態にある中で、どれだけの出場機会が与えられるかは現時点では不透明だ」と吉田の起用法に関心を寄せる。ロマン・アンソニー、ジャレン・デュラン、セダンヌ・ラファエラ、ウィルヤー・アブレイユが外野、指名打者のレギュラー候補であると説いており、吉田については、「外野での出場機会を時折得られない限り、DHでの断続的な起用にとどまる見込みだ」と予想する。
トピック内では、コーラ監督が吉田を含めた野手陣の起用についての心境を明かしたコメントも掲載されており、以下の様に見通している。
「全員をうまく起用するのが役目だし、何とかしてみせる。必ずうまくやるよ。今のチーム状況はとても良い。良い選手が揃っている。ただ、彼らを健康に保つことが大事だ。これは問題ではない。むしろ贅沢な悩みだ」
間もなく迎えるレギュラーシーズンで、吉田はどれだけの存在感を示すことが出来るか。メジャー4年目も、32歳のバットマンは開幕から正念場の戦いに身を置くことになる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]