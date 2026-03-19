キャデラックのポイント獲得は高望み…現状を肯定的に見る海外メディアが“ルーキーチーム”に提示した合格ライン「何よりも信頼性」「2台とも完走」
ペレスとボッタスというベテランは、キャデラックをどう変えていくだろうか(C)Getty Images
今季よりF1新規参入のキャデラックは、ここまで下位のポジションでのレースが続いている。それでも、第2戦中国GPでは2台が完走と、今後に向けての好材料とも言うべき結果を残した。
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開幕戦のオーストラリアGPではセルジオ・ペレスが決勝16位、バルテリ・ボッタスは序盤でトラブルによりリタイヤしている。1週間後の中国GPでは、ボッタスが13位、ペレスが15位と、それぞれ完走を果たした。予選、決勝とも上位陣から大きく遅れているものの、新チームとして堅実な内容でシーズンをスタートさせている。
中国GPではチームメイト同士による接触というハプニングもあった中、2台が最後まで走り抜いた。さまざまな課題が山積する中でも、新チームへの評価は悲観的なものばかりではない。
米メディア『BOLAVIP』メキシコ版でも、ここまでのキャデラックの内容を踏まえ、「中長期的な成功に向けたプロセスを続けている」と評している。
同メディアは、ペレス、ボッタスという大ベテランがステアリングを握る今季のキャデラックに対し、「誰もが、キャデラックにF1経験者が揃い、さらに実力のある2人のドライバーがいることから、このプロセスはそこまで苦しいものにはならないのではないかと期待していた」と振り返りながら、「しかし現実は甘くない。やはり新規チームには相応の代償が伴う」と主張する。
また、完全なニューマシンで臨んでいることもあり、「何よりも最初に取り組むべきは信頼性だ」と訴える同メディアは、「2台とも完走させることが、理解・開発・今後の方向性を見極めるうえで非常に重要になる」と指摘。
さらに、求めるのは目先の結果ではないとも強調しており、「すぐにポイント争いに加わるといった過度な期待はない。それは現実的でも誠実でもないからだ。そして、その認識はペレスとボッタス、そしてキャデラックチームも共有している」などと説いている。
まだ今シーズンは始まったばかり。多くのチームが新レギュレーションの下、手探りでレースを戦っている状況であるが故、キャデラックに予想外のチャンスが訪れる可能性もゼロではない。次戦、3月27日から始まる第3戦日本GPでどんなパフォーマンスが見られるか、非常に楽しみだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]