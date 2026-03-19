WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で敗退した野球日本代表・侍ジャパンの中村悠平選手が18日、所属するヤクルトの練習に参加しました。

同日の巨人とのオープン戦での試合前練習に姿を現した中村選手。チームメートと体を動かしたほか、巨人・亀井善行外野守備兼走塁コーチらに挨拶する場面もありました。

中村選手は「まだ少し時差ぼけですっきりしない部分がある」と現在の体調面を明かすと、「逆に体を動かしてなるべく早めに対策したい」とコンディションの調整プランを語りました。

WBCでは1次ラウンド3試合に出場、敗れた準々決勝・ベネズエラ戦はベンチで見守る形となりました。「負けてはしまったが素晴らしい大会だったし、自分自身も素晴らしい経験をさせてもらった」と収穫を明かした中村選手。「メジャーリーガーと国内組の差を見ていて改めて実感した。やっぱりまだまだ上を目指して僕自身やっていきたい」と意気込みます。

日本に勝利したベネズエラが初優勝した今回のWBC。中村選手は同国出身のチームメート・オスナ選手に「おめでとうと言った」と笑顔で明かすと、決勝の戦いには「ピッチャーも160キロをバンバン投げるし、バッターもそれを一発で仕留める技術がある。世界一を争うのにふさわしいゲームだった」と視聴した感想を語ります。

「不完全燃焼の気持ちを今度はヤクルトで燃焼させられれば」とNPBでの戦いへ気持ちを切り替える中村選手。「もう一度レギュラーを取ってチームのために貢献したい。開幕まで残りの期間で仕上げていきたい」と、27日から始まるシーズンを見据えました。