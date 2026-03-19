1つの量子が、同時に2つの孔を通って自分自身で干渉する!?　量子の不思議な性質があらわれる「二重スリット実験」と「光量子仮説」「物質波」から「量子場」へ

世界は「場」でできている！

物理学習者にとって難所となる「場」という概念。この「場」について、電磁場から量子場、そして重力場へと、マックスウェル、パウリ、アインシュタイン、ディラック、朝永振一郎、ファインマン――天才物理学者の思考の軌跡をなぞりながら、軽妙な語り口で見通しよく解説する話題の書『「場」がわかれば世界がわかる 電磁場・量子場・重力場 なぜ波が伝わるのか』（講談社ブルーバックス）。

この記事では、前回の記事に続き「量子場」を考えるために、まず、「量子とは何か？」という問いに、日本人2人目のノーベル賞受賞者にして「くりこみ理論」で知られる朝永振一郎博士の著書から楽しく解説していきます。

朝永振一郎博士の名解説「素粒子は粒子であるか」

1965年度のノーベル物理学賞を受賞した朝永振一郎博士は、数々の名著を残しているが、その中に「素粒子は粒子であるか」という解説がある。

素粒子は、いうまでもなく、量子力学の法則にしたがうミクロの粒子である。そのミクロの粒子が、われわれの思い浮かべるふつうの粒子とどうちがうのかが、明快に解説されている。

その見出しを挙げてみるだけで、量子と粒子のちがいがよくわかる。

1：素粒子は通常の粒子と似たものであるか

2：素粒子は一つ二つと数えることができる

3：素粒子の各々は自己同一性を持っていない

4：自己同一性を持たない「粒子」はあり得ないものではない

5：素粒子が空間のどこの点にいるかということは定められる

6：素粒子の運動量とエネルギーの値は定められる

7：素粒子は、その位置と運動量とを二ついっしょには定められない

8：素粒子は運動の道筋を持つことはできない

9：電子や光子の状態はベクトル的な性質のものである

さて、次に7と8である。

7は、「ハイゼンベルクの不確定性原理」と呼ばれている。運動量というのがわかりにくい人は、速度と言い換えてもらってもかまわない。

位置と運動量は、同時に決定できないって？

われわれは、実験器具に精度があるのを知っている。いくら精密な測定器でも、その測定器の精度までしか測ることができない。実験誤差というやつである。だが、不確定性原理は、原理という言葉が示すように、単なる誤差とはわけがちがう。

下の図をご覧いただきたい。顕微鏡の概念図である。

顕微鏡で小さな物体を見るとき、光が物体の表面で反射しても物体は止まっている、という暗黙の了解がある。光学顕微鏡は、光が物体の表面に当たって、レンズを通って、最終的には人間の眼に入るようにできている。

だが、光が物体の表面に当たった瞬間、その運動量のために、物体があらぬ方角へ飛んでいってしまったらどうなるか。

光といえどもエネルギーと運動量をもっているから、観察している物体が充分に小さければ、光がぶつかった衝撃で物体の位置が変わってしまうことはあるだろう。

実際、観察する対象が量子であれば、光子が当たった瞬間に、観察されるはずの量子は、どこかへ飛んでいってしまう。位置も運動量も変わってしまうのである。

位置を正確に決めるためには、より波長の短い光を当ててやる必要がある。だが、波長の短い光は、エネルギーが大きいために、観察対象の量子にぶつかった瞬間、量子は大きな運動量をもって視界から消え去る。

つまり、位置を正確に決めようとすると、たしかにその瞬間の量子の位置はつかめるのだが、その代償として、運動量はわからなくなる。

その逆もまたしかり。量子の運動量を正確に決めようとすると、今度は、位置が不明になる。

あちらを立てようとすればこちらが立たず、こちらを立てようとすればあちらが立たず。とかくこの世は住みにくい。

この、なんとも苛立たしい状況のことを不確定性原理と呼ぶのである。

不思議な性質があらわれる「二重スリット実験」

最後に8の道筋についてカンタンに述べよう。

8：素粒子は運動の道筋を持つことはできない

量子が道筋をもたないことは、よく、「二重スリット実験」を例に説明がなされる。

スリットとは細長い孔のこと。光子でも電子でもいいが、一つの量子がスリットを通り抜けて、フィルム面に当たる。そのとき、量子は、いったいどちらのスリットを通ってきたのか、という問題である。

道筋とは、ようするに、どちらの孔を通ったかが決まる、ということである。だが、量子は、ある意味で、同時に二つの孔を通るのである。どうして、そんなことがわかるのかといわれるかもしれないが、二つの孔を通ったと考えないと説明のつかない現象があるのだ。

それが、干渉パターンである。

一つの量子だけなら、それがフィルムにぶつかって斑点（はんてん）を残すだけの話である。

だが、時間をおいて、二つ目の量子を発射してみよう。この二つ目の量子も、フィルムに斑点を残す。これを延々と続けていくと、徐々にフィルムに縞模様のごときものが見えてくる。縞模様といっても、もちろん、小さな点からできている。でも、遠くから見れば、たしかに縞模様に見えるのだ。ちょうど、パソコンやテレビ画面の模様が、小さな点の集まりであるのと同じだ。

この縞模様は、いわゆる波の干渉パターンである。ほら、小学校のときに理科の授業でやった覚えがあるでしょう。四角い容器

に水を入れて、真ん中の仕切りに二つの孔をあけておく。仕切りの左で波をたててやると、その波が、仕切りの孔から新たな二つの円形の波になって伝わって、その円形の波どうしがぶつかると、波の山と山が重なって波が大きくなったり、山と谷が重なって波が打ち消し合ったり。

縞模様の斑点が密集しているところは、強め合っている箇所で、反対に、斑点がまばらなところは、打ち消し合っている箇所だと考えられる。

だが、いっぺんにたくさんの量子を発射しているわけではない。だから、たくさんの量子どうしが互いに干渉しているのではない。

だから、一つの量子は、自分自身と干渉していると考えるほかはない。一つの量子が、同時に二つの孔を通って、自分自身で干渉するのである。

それは、つまり、量子がどちらの孔を通ったかを問うことができないという意味で、道筋がないともいえるわけだ。

量子は、かくも奇妙な性質をもった存在なのだ。

アインシュタインの「光量子仮説」とド・ブロイの「物質波」、そして「量子場」へ

歴史的には、アインシュタインが、電磁波と思われていた光が「光子」という粒々の性質をもつという「光量子仮説」を提唱し、フランス貴族のド・ブロイが、単なる粒子と思われていた「電子」に波動性があるという「物質波」の理論を考えた。

一言でいえば、

量子は粒子性と波動性をかねそなえた存在だ

ということである。

ちなみに、この粒子性と波動性も、同じ物理現象をちがった側面から見た、という意味で、「双対」だといえる（「二重性」と呼ばれることが多いけれど）。

量子という概念により、なんとなく、クーロンやニュートンに代表される「遠隔作用の粒子」の概念と、ファラデーやマックスウェルに代表される「近接作用の波動場」の概念が統合されつつあるようですね。

だが、完全なる統合には、もう一歩進んで、「量子場」の理論が必要になるのです。

次の記事【電磁場から光子、ディラック場から電子が現れる!?物理の難問「場の量子化」ってなに？朝永振一郎博士の説明を読んでみると、目からウロコのわかりやすさだった！】では、いよいよ「量子場」の考え方を見ていくことにします。朝永振一郎博士は、量子場をどのようなものだと解説しているのでしょうか。

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