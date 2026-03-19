大谷がオープン戦に登板、4回1/3を無失点

【MLB】ドジャース 5ー1 ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に登板した。5回1死を取ったところで降板。無失点の好投に球場は大きな拍手に包まれた。今季初マウンドは最速99.9マイル（約160.8キロ）を記録し、4年ぶりのオープン戦白星をつかんだ。

完璧な立ち上がりだった。わずか5球で3者凡退に切り抜けると、2回も98.9マイル（約159.1キロ）で三振を奪うなど無失点。3回は1死二、三塁にされるも後続を見逃し三振、遊ゴロに打ち取った。4回1/3を投げて1安打無失点、4奪三振。61球を投げて160キロ超えの球で打者を圧倒した。

登板直後に取材に対応した大谷は「今日初めてでしたけど、あんまり初めてという感覚はなく投げられた。自然な感じで入れたなと思います」と振り返ると、「全体的には、球数を投げられたのが一番良かった」と収穫も明かした。

オープン戦での登板はもう1試合が予定されており、22日（同23日）から24日（同25日）に行われるエンゼルスとのオープン戦3連戦のいずれかになる予定。順調にいけば開幕2カード目、3月30日（同4月1日）から4月1日（同2日）のガーディアンズ3連戦で“二刀流開幕”を迎える可能性が高い。

昨季の大谷は、投打同時出場14試合を含む158試合に出場し、打率.282、ナ・リーグ2位の55本塁打、102打点、20盗塁、同1位のOPS1.014、メジャー最多の146得点をマーク。投手としては2度目の右肘手術を乗り越えて14試合に登板し、47イニングを投げて1勝1敗、防御率2.87、62奪三振。オフには3年連続4度目のMVPを受賞した。今季は開幕から“投打二刀流”での活躍が期待されている（Full-Count編集部）