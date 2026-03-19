「イタリア遠征」を前にしてわずか6歳の息子と共同即位…皇帝の座を目指すオットー1世が打った「最大の布石」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第51回

『「稀代の破戒僧」と呼ばれた教皇も音を上げた「宿敵ベレンガーリオ」…ヨーロッパの盟主オットー１世に泣きついたローマ教会の窮状』より続く。

皇帝即位を見据えて

957年のリウドルフの死のショックと、958年の自身の大病から立ち直りつつあったオットーは、教皇の使者の要請と申し出に心動かされる。

10年前、現教皇のヨハネス12世の父アルべリーコにより阻止された皇帝即位が現実味を帯びてきたのだ。自分は事実上の皇帝ではあるが、称号がない。軍隊に「皇帝」と歓呼されたとしても、法的裏付けがない。先に書いたように軍隊が作った軍人皇帝は、古来、総じて末路が哀れである。さらにはカール大帝によりキリスト教帝国として復活したローマ帝国では教皇なしには帝冠を得ることはできない（第6章）。頓挫したままであるマクデブルク計画も教皇の認可を必要とする。ここは教皇の申し出を受けるべきである。

オットーは決意した。

さて、皇帝即位となればイタリア遠征である。しばらくは東フランクを留守にしなければならない。その間、どうするか？ オットー自身すでに50歳に近い。当時としては高齢である。騎馬でのアルプス越えも難儀である。万一のことも考えられ得る。

そこでオットーは息子のマインツ大司教ヴィルヘルムの進言を受けて、961年5月、ヴォルムスで宮廷会議を招集し、6歳の息子オットー2世を共同王にすることを提案した。会議の出席者が満場一致で承認したこの共同王案は、親子の帝位継承をスムーズにするためにビザンツ帝国でしばしば行われていた手法の模倣である。そして直ちに5月26日、アーヘンの大聖堂でオットー2世の国王戴冠式が行われた。式を取り仕切ったのはマインツ大司教ヴィルヘルム、ケルン大司教ブルーノ、トリーア大司教ハインリヒである。オットーの息子、弟、従弟といずれもリウドルフィング家の面々である。

「大オットー」の誕生

一説によると、このオットー2世の共同即位に伴い、オットーはオットー2世と区別するために大オットーと呼ばれるようになり、それが後の彼の通り名である「オットー大帝」となった、とある。例えばカール大帝の父ピピン3世とその祖父のピピン2世と、さらにその祖父のピピン1世を区別するためにそれぞれ小ピピン、中ピピン、大ピピンと呼ぶようにである。しかし果たしてそうなのだろうか？

オットー2世には「小」というあだ名はつかない。オットー大帝の「大」はやはり、「カール大帝」の「大」と同じく、オットーの成し遂げた事績を顕彰するものであった。しかもこの「大帝」の尊称はおくり名ではなく、彼の生前からつけられていたのである。

ちなみにオットー2世の共同王戴冠以降、歴代ドイツ王は1531年までここアーヘンで戴冠されることになる。

この頃になるとマクデブルク計画を巡って激しく対立していたオットーと息子ヴィルヘルムは互いに歩み寄るようになってきていた。すなわち、ハルバーシュタット司教区はマインツ大司教区の管内に留まり、948年に新設されたブランデンブルク司教区とハーフェルベルク司教区だけがマインツから切り離され、新設のマクデブルク大司教区に移管されるという妥協案が出され、ヴィルヘルムはこれを承諾したのだ。そんなわけでヴィルヘルムは筆頭大司教として異母弟オットー2世の国王戴冠式を取り仕切ったのである。

ところでこのような共同統治の例はカロリング朝でもあった。ロタール1世が父ルートヴィヒ敬虔王と共同王となっている。しかしオットー2世はまだ6歳で成年に達していない。異例中の異例である。逆に言えばオットーは自分の留守中における東フランクの統治に絶対の自信があったのかもしれない。とはいっても自分の名代は必要である。となればその役は僧籍にあり野心のない我が子ヴィルヘルムしかいない。さらにいままで常に自分に忠実であった弟のケルン大司教ブルーノの名前が挙がる。2人はオットー2世の摂政となった。そしてヴィルヘルムは甥のオットー2世の文書管理を、ブルーノは兄のオットーの文書管理、すなわち尚書長官の役をそれぞれ引き受けた。

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