「中国のおうちごはん」必要なのは中華鍋でもなかった。スーパーで売っている香味野菜3種を「とにかくドバッと！」

大きな中華鍋を振り、ダイナミックに火が上がるイメージが先行しがちな中華料理。食べるのは好きでも、果たして自分で美味しく作れるかと言われると、少し自信がないという人も多いのではないだろうか。

そんな中華料理のハードルを、軽やかに低くしてくれたのが、インスタグラムで「中国の家ごはん」を発信している中国家庭料理研究家のりんさんだ。

一般的な家庭のキッチンで、誰でも再現できるレシピの数々が多くの人たちから支持され、初の著書『毎日食べたい中国の家ごはん 日本人もハマる!本場の味』（KADOKAWA）が出版されることになった。

中華料理は家庭のフライパンでも作ることができるし、高価な食材や調味料も必要ないと語るりんさんだが、唯一「絶対に常備してほしい」香味野菜があるという。聞けば、いたって身近な野菜だが、加えるだけで、料理は一気に中華らしさが出るという。一体、その香味野菜とはーー。

火力は神経質にならなくても

中華料理というと、どうしても「強火で一気に」というイメージがある。しかし、りんさんは家庭用フライパンで十分だと話す。

「もちろん、調理の工程で火加減に気をつけることもあります。揚げ物は温度を見ながら調理するし、野菜炒めは歯ごたえを残したい具材もあります。ただ歯ごたえを残したい野菜は最後に炒めたり、カリッと仕上げたいものは油を少し多めにするなど火力以外にも、工夫次第で美味しく仕上げることができます」（以下、りんさん）

常備しておきたい香味野菜3種

強い火力も中華鍋も不要だと話すりんさんが、「絶対に常備してほしい」とすすめる香味野菜が。

「にんにく、長ねぎ、しょうがです。中華料理の場合、香味野菜はほとんどの料理に使われています。しかも、多めに使うことがポイント。とにかくドバッと入れてみてください。これだけで一気に中華らしさが料理に表れます。香味野菜の魅力は、やっぱりあの香り。油で炒めているうちに、キッチン中に広がって、それだけで食欲がそそられますよね。その香りこそが、中華料理らしさを引き立てているのだと思います」

今回はしょうがをたっぷり効かせた「豚肉と大豆炒め」のレシピを本書から抜粋して紹介する。

「大豆炒め〜家常炒黄豆」

豚バラの脂のコクを生かし、せん切りしょうがをたっぷり入れるのがポイント。

【材料（2〜3人分）】

蒸し大豆（市販）……200g

豚バラ薄切り肉……50g

しょうが（せん切り）……3かけ分

サラダ油……大さじ1

料理酒……小さじ2

しょうゆ……小さじ1

砂糖……小さじ1/2

A

鶏ガラスープの素（顆粒） ……小さじ1/4

塩……少々

小ねぎ（小口切り）……適量

【作り方】

1 豚肉は細切りにする。フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を炒める。脂が出て

きたら、しょうがの1/2量を加えて炒める。

2 料理酒を加え、さっと炒めて蒸し大豆を加え、豚の脂をなじませる。Aを加えて炒め、残りのしょうが、小ねぎを加えて全体を混ぜ合わせる。

たっぷりしょうがと豚バラの脂が決め手

「このレシピのポイントは豚バラ肉を使っていること。まず、豚バラとしょうがを炒めて、しっかりと香りを出します。そこに大豆を加えて炒めたら、豆一粒ひと粒に、豚の脂がからんで美味しく仕上がります。豚バラでもさらに脂身の多い部位を選ぶとより一層旨みが引き立ちます」

しょうがの量もかなり多めだ。

「しょうがの風味を“これでもか”と感じるくらいがちょうどいいです。脂分の多いメニューなので、しょうがをたっぷり使うことで後味がさっぱりします。

また、母は大豆を水で戻して使っていましたが、最近は缶詰など蒸し豆が手軽に手に入るのでもっと手軽に作れます。当然ですが『家ごはん』は毎日のこと。“無理をしない”で美味しいものを食卓に並べられたらいいですよね」

【りん】

1990年福建省生まれ。7歳で家族と来日。高校卒業後に調理専門学校を卒業、調理師免許を取得。製菓の仕事、飲食店での勤務を経験し、2024年に中国の家庭料理を紹介するInstagramを開設。母から受け継いだ家庭の味をベースに、身近に楽しめる中国の料理を発信し、SNSの総フォロワー数14万人（2025年11月現在）と多くの支持を得ている。

書籍写真／難波雄史、レシピ原稿／岡村理恵

構成・インタビュー／笹本絵里（FRaUweb）

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