娘夫婦がマンションを購入しました。小さな子どももいるのですが、自治会には入らないと言っています。子どももいるのに、ご近所関係で不利にならないでしょうか？

自治会と管理組合は役割が違う

マンションでは、建物や共用部分を維持するために「管理組合」への参加が重要です。

これに対して「自治会」は、地域の住民同士が防災や防犯、清掃、交流などに取り組むための団体です。自治会は自主的な任意団体とされており、入るかどうかは各家庭の判断になります。したがって、「自治会に入らない＝ルール違反」とはいえません。

この点を混同すると、「マンションを買ったのだから当然に自治会にも入るものだ」と考えがちですが、法的な位置づけは同じではありません。まずは娘さん夫婦が、管理組合にはきちんと関わりながら、自治会は別のものとして考えているのかを整理すると、必要以上に心配せずに済むでしょう。



自治会に入らないと、子育て世帯は何が変わるのか

自治会に入らないからといって、子どもが地域で孤立すると決めつける必要はありません。最近は、保育園や学校、マンション内の保護者同士、SNSの地域連絡網など、自治会以外にもつながりの作り方があります。

一方で、自治会が活発な地域では、通学時の見守りや防災訓練、地域清掃、夏祭り、子育て世帯向けの交流などを担っていることがあります。そのため、加入しない場合は、こうした情報や参加のきっかけを自分から取りに行く姿勢が必要です。

つまり、不利になるかどうかは「入っているか」だけで決まるのではなく、「地域との接点を日ごろから持てているかどうか」で変わります。

例えば、近所の人にあいさつをする、管理組合の行事に無理のない範囲で参加する、子ども関係の地域情報を確認する、といった行動があれば、周囲からの印象は大きく変わります。



自治会に入らなくても、ご近所関係を悪くしないための考え方

大切なのは、自治会に入るかどうかを二者択一で考えすぎないことです。加入しない場合でも、近所づきあいを円滑にする方法はあります。例えば、日常のあいさつや共用部分の使い方の配慮、騒音への注意、災害時の連絡先の確認などは、自治会加入の有無にかかわらず、ご近所との信頼関係を築くことにつながります。

また、地域によっては、自治会に入らなくても行事だけ参加できる場合や、必要な防災情報を個別に受け取れる場合もあります。一方、地域活動の中心が自治会になっている地域では、入っておいたほうが暮らしやすいこともあります。

加入を迷うときは、最初から長く続ける前提で考えず、自治会の活動内容や負担を確認してから判断するとよいでしょう。自治会は地域課題に取り組む団体であり、加入を勧める自治体もありますが、最終的には各家庭が納得して決めることが重要です。



子どもがいる家庭ほど、自治会への加入だけでなく地域とのつながりも大切にしよう

娘さん夫婦が自治会に入らないとしても、それだけでご近所関係が不利になるとはかぎりません。自治会は任意加入であり、マンションの管理組合とは別の組織です。まずはこの違いを押さえたうえで、その地域で自治会がどんな役割を担っているかを確認することが大切です。

小さな子どもがいる家庭では、防災や見守りの情報が得やすいかどうかは大事なポイントです。ただし、それは自治会に入るかどうかだけで左右されるものではありません。

日ごろのあいさつやマナー、必要な情報を自分から集める姿勢があれば、良好な関係は十分に築けます。自治会の加入は不安だけで決めるのではなく、「その地域で安心して子育てできるか」という視点で、落ち着いて選ぶとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー