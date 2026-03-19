最近よく聞くようになったけど…こどもの成長に欠かせない「愛着」とは何なのか？　キャリア40年の発達心理学者がわかりやすく解説

「暴言、暴力をくりかえす」「構うと要求がエスカレート」「注意すると逆ギレ」「褒めたのに怒る」そんな手ごわい“不適切行動”をする子が激増している。その原因が「愛着障害」にあることをいち早く指摘したのが、米澤好史氏だった。わかりにくい「愛着」の概念から、独自の愛着障害論、そして効果的な支援の方法まで、渾身の力で書き切った新刊『愛着障害スペクトラム こどもの気持ち&支援スキル大全』より見どころを抜粋して紹介する。

ある家庭の風景から

ある日曜日の午後、久々に休みが取れた父親が、こどもと一緒に虫取りに出かけました。母親は家で留守番です。「行ってきます！」─大きな声でそう言い残して、こどもが元気よく家から駆け出していきます。

日が沈みかけた頃、こどもが帰ってきました。玄関を入るや否や「お母さーん！」と母親を捜し回り、台所で料理をしているのを見つけて、満面の笑みでこう報告します。

「ねえねえ、お母さん！ ぼく今日、バッタを6匹も捕ったよ！ 見て見て！」

それを見た母親は、笑顔でこう驚いてみせます。

「そんなにたくさん捕まえたの⁉ すごいわね！」

虫取りという「冒険」をこどもとともに実行したのは父親でした。しかし、こどもは父とその成果を確認するだけでは気が収まらなかったようです。

こどもはなぜ、わざわざ母親を捜すことまでしてバッタの話をしたのでしょう。それは、これまでともに過ごしてきた日々を通じ、「母親に成果を告げて共有すれば、嬉しさは何倍にもなる」ということを知っていたからです。だからこそ帰宅した後、おやつよりも、ご飯よりも先に「母親への報告」をしたのです。

その報告に母親が、こどもの期待どおりの反応をしたことで、こどもはあらためて、自分が母親と「つながっている」ことを実感できたに違いありません。

誰もが「基地」になり得る

ここであらためて見直してみると、母親はこどもにとって「基地」のような役割を果たしていることがわかります。たとえて言うなら、登山のベースキャンプです。そこから出発して山頂にアタックし、それが終わったら帰還できる安全・安心な居場所、そのようなはたらき（機能）をしています。

この日、こどもと行動をともにしなかった母親が、家に居ながらにしてこの基地機能を担うことができたのは、なぜでしょう。それ以前にこどもとかかわり続けた長い時間があったからです。

母親は、こどもが空腹のとき・不安を感じたとき・あるいは怖い思いをしたとき、それらから守ってあげる安全な場となったり、ともに何かに取り組んで楽しい、あるいは安らげる安心の場となったりといったはたらきをしてきたのです。そんなふうに安全・安心を与えてくれるとわかっているから、こどもは母親のもとに回帰したのです。

この母子の間には信頼関係があり、つながり（絆）があります。ここではたまたま「母」と「子」を例にしましたが、絆は母子の間にしかできない、と言いたいわけではありません。本人にとって大切な人、特別な人であれば、性別や年齢などといった要素に関係なく「つながっている」、すなわち絆があると私たちは感じられるはずです。

試しに考えてみてください。あなたは自分の喜びを、あるいは悲しみを、誰に報告してきたでしょうか。あるいは今、誰に報告したいでしょうか。「父親」という人もいれば、「親友」という人もいるはずです。「小学生のときお世話になった〇〇先生」、あるいは「私を育ててくれた里親」という方だっているかもしれません。

我が身に置き換えて振り返ってみればわかるとおり、あなたにとって特別な誰かであれば、父親でも、祖父母でも、あるいは教師との間にも、感情的な絆は成立し得るのです。

そして、その絆こそが「愛着」なのです。

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