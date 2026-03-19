暴言や徘徊が減った理由は「音」にあった！認知症予防の常識を変える新技術の正体

認知症患者全員の症状が改善した

「これまで大声で怒鳴ったり、暴れたり、あるいは徘徊してしまっていた人が、落ち着いて生活できるようになったんです」

そう驚くのは、東京都国立市にある介護老人保健施設「国立あおやぎ苑」で施設長を務める脳神経外科医・老年内科医の武田行広氏だ。

この施設では2年以上前から認知症の予防や治療に効果が期待されているスピーカー「kikippa」を実証研究として導入。認知症患者にどのような変化が起きるのかを検証してきた。武田氏が解説する。

「施設内のアルツハイマー型認知症と診断された25名と、診断は受けていないものの認知機能の低下している31名を対象として、比較検証を行いました。

認知症と診断されている25名の方が利用する共有スペースの大型テレビにkikippaを接続し、朝9時から夕方6時までの9時間、スピーカーを通した音を流し続けました。実際にスピーカーの音を聴いているのは平均して1日3〜4時間ほどですが、6ヵ月経った時点で、25人全員の周辺症状に改善が見られたのです」

検証結果に使ったのは、認知症がどの程度進行しているのかを測定する「DBD−13」と「長谷川式簡易知能評価スケール」の2つだ。

「そもそも認知症は、周辺症状と中核症状の2つに分けられます。周辺症状には、怒鳴る、暴言を吐く、暴れる、徘徊などがあり『DBD−13』で評価するのですが、kikippaを使用し始めてから6ヵ月後の結果では、そのスコアが大きく改善しました。さらに1年、2年と継続して使うことでよりスコアが改善していったのです（左上図参照）。介護現場では、この周辺症状が認知症の方のケアを困難にしているのですが、スピーカーを使い始めてから一気に介護しやすくなりました」（武田氏）

実際、この施設の介護士からは「ウロウロする人が減っただけでなく、食事の際に落ち着いて過ごせる方が増えたので、介護の負担が減った」「認知症病棟特有のピリピリとした空気がなくなり、全体的に穏やかで柔らかい環境になった。患者同士のトラブルも減っている」などの喜びの声があがっているという。

それだけではない。中核症状にまで改善が見られたというのだ。

「中核症状には、一度聞いたこともすぐに忘れてしまって何度も尋ねる、今日の日付や家族の名前がわからなくなる、といったものがあります。使用開始から9ヵ月後のデータでは、こうした記憶障害などのスコアにも改善が見られました。中には、『長谷川式』のスコアが7点から20点に上昇した方もいました。7点は家族の顔を見てもわからないレベルですが、20点は一人で生活できるレベルです。何名もの方の認知機能が大きく回復しています」（同前）

こうした結果を聞き、施設に通っている患者の家族が、自宅にスピーカーを設置するケースも増えているという。

「いままでなにか気に入らないことがあると、大声を出していたのが、かなり忍耐強くなり、家族みんなが落ち着いて生活できるようになったという声を聞きます」（同前）

周波数を変調する世界初の技術

認知症の予防に革命的な結果を出しているスピーカー。このメカニズムの元になっている研究は、'19年に米マサチューセッツ工科大学（MIT）の神経科学者、ツァイ・リーフェイらが発表した「認知症のマウスに40Hz（1秒間に40回の振動）の刺激を与えると、認知症の原因物質とされるアミロイドβが脳内で減少した」というもの。

脳がリラックスしているときは、脳波の周波数が10Hz程度にまで下がるが、なにかに集中すると、周波数が上昇し40Hz前後になる。

kikippaは、テレビの音を40Hzに変調し、「ガンマ波サウンド」に加工するのだが、このガンマ波が脳を刺激して、アミロイドβを減少させると考えられている。

このスピーカーを塩野義製薬と共同開発したピクシーダストテクノロジーズのプロジェクト担当者、辻未津高氏はこう解説する。

「テレビの音を40Hzに変調させてガンマ波サウンドを出す技術は世界初のものです。できるだけ聞きやすいように、テレビの音を人の声とそれ以外の背景音とに分け、背景音のほうにより強く40Hz変調をかける工夫をしています」

スピーカーの音はブルブルと震えるように聞こえるため、最初は違和感があるが、使っているうちに慣れてくる。ながら視聴も簡単で副作用はない。認知症予防に大きな変革期が来ている。

「週刊現代」2026年3月30日号より

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