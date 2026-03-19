日銀はなぜインフレでも金利を上げられないのか？「債務超過もありうる」国債評価損「32兆円超」の衝撃と「3つの理由」

昨年末には政策金利が0.75％に引き上げられ、約30年ぶりの高水準となったが、このまま金融政策の正常化は進み、金利は順調に上昇していくのか。登録者数100万人超の人気YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」のすあし社長が解説する。

※本稿は、すあし社長『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』（かんき出版）の一部を再編集したものです。また、2025年12月時点の日本経済、世界情勢に基づいて執筆しています。

金利を上げたくても上げられないジレンマ

2025年1月、日本銀行は政策金利を0.25％から0.5％に引き上げました。

（※なお、2025年12月に0.75％へ引き上げられています）

17年ぶりになる「金利のある世界」への回帰として注目を集めましたが、この0.5％という数字は、欧米の中央銀行に比べれば極めて低い水準です。アメリカの政策金利が4〜5％台、ヨーロッパが2〜3％台で推移するなか、なぜ日銀は「たった0.5％」にしか金利を上げられないのでしょうか。

実は、日銀は「金利を上げたくても上げられない」という、ジレンマに陥っています。その背後には、長年の異次元金融緩和がもたらした「副作用」が重くのしかかっているのです。その実態を検証していきましょう。

日本銀行が金利を上げられないのはなぜでしょうか。その最大の理由は、日銀のバランスシートがキーになります。

日銀は長年にわたる異次元金融緩和政策で、市場から国債を大量に買い入れていました。2024年6月時点で保有する長期国債の残高は588兆円に達し、これは日本の1年間の国の予算（GDP）にほぼ匹敵する巨額です。

国債買い入れを減額し、25年9月末時点では約524兆円に減少しましたが、依然として日本の国債発行残高の約半分（約44％）を日銀が保有するという、世界でも類を見ない異常な状態が続いています。

この巨額の国債保有が、なぜ「金利を上げられない」理由になるのでしょうか。それは「逆ザヤ」と呼ばれる現象が起きるからです。

日銀が保有している500兆円を超える国債は、過去のゼロ金利時代に購入されたもののため、これらの国債から得られる利息（収入）はほぼゼロです。一方、日銀は民間銀行が日銀に預けている当座預金に対して、政策金利に応じた利息を支払わなければなりません。

つまり、日銀は国債からの利息（収入）はゼロにもかかわらず、政策金利を1％に引き上げると、民間銀行への巨額の支払利息（支出）が発生してしまうわけです。

24年12月、日銀はこのリスクを「収益と自己資本のシミュレーション」で明確に公表しています。

このシミュレーションでは短期金利が今後数年で2.0％に上昇するという前提を置いています。この前提の下で、日銀は「一時的に赤字、または債務超過になっても、政策運営能力に支障は生じない」としながら、自己資本比率が目安とする8〜12％程度を大幅に下回ると認めています。

日銀が「債務超過」に陥る可能性を、婉曲的ながら公式に認めたのです。

悪性の円安と制御不能なインフレに？

さらに、国債の「評価損」という問題も潜んでいることです。

評価損とはつまり、過去に高い値段（低金利）で買った国債が、金利上昇によって暴落し、現在の価値が購入額を大きく下回っている状態（含み損）のことです。

債券の価格は金利と反対に動く性質があります。つまり、金利が上がれば、債券の価格は下がります。

実際、日銀が25年11月に保有する国債の評価損が32兆8258億円に達したと発表し、過去最大を記録しました。日銀はこの評価損を「簿価（ぼか）」という会計処理によって表面に出さないようにしていますが、実態として金利が上昇すれば、日銀の自己資本は時価ベースで消滅し、巨額の債務超過に転落するリスクを抱えているのです。

ただし、中央銀行である日銀は通貨発行権を持つため、債務超過に陥っても直ちに資金繰りが破綻することはありません。実際にオーストラリア準備銀行など、海外でも債務超過状態で運営を続けている中央銀行の事例は存在します。

しかし、財務の健全性が損なわれれば、「通貨の番人」としての信認が揺らぎかねないのも事実です。

一部の経済学者が提唱する「MMT（現代貨幣理論）」が主張するように、「自国通貨建てで国債を発行している日本政府や日銀が、資金繰りに行き詰まって破綻（デフォルト）することはない」というのは、理論的に正しい側面があります。

しかし、ここで警戒すべきは「国家の破綻」そのものではありません。「通貨価値の暴落」です。

国が破綻しなくても、仮に市場が「日銀は財政ファイナンス（政府の借金の穴埋め）のために無制限に通貨を刷っている」と判断し、円への信認が失われればどうなるでしょうか。食料やエネルギーの大半を輸入に頼る日本において、悪性の円安と制御不能なインフレにつながりかねません。

つまり、日銀が恐れているのは、単純な「会計上の赤字」ではなく、それが引き金となって通貨のコントロール権を失う「信認の喪失」なのです。

利上げによって大量倒産が発生する？

金利を上げられない最大の理由は、日銀のバランスシートですが、それだけではありません。第二の理由は金利上昇によって企業の倒産を引き起こすという恐怖です。

帝国データバンクが2025年11月に発表した倒産集計によると、同年10月の全国企業倒産は965件発生し、前年同月（925件）を40件（4.3％増）上回りました。

26年1月の25年の年間倒産件数は1万261件に達しました（帝国データバンクより）。12年ぶりに1万件を超えました。

この数字が示しているのは、「金利がほぼゼロの今ですら、倒産が急増している」という深刻な事実です。

倒産の内訳を見ると、次の要因によって引き起こされています。

・「物価高倒産」

25年10月に93件発生。1月から10月までの累計は805件。原材料費やエネルギーコストの高騰を価格に転嫁できず、利益を圧迫されて倒産するケース。

・「人手不足倒産」

25年10月に42件発生。1月から10月までの累計は359件。通年の過去最多記録を既に更新。賃金上昇圧力に耐えられず、人材を確保できない企業が淘汰されている。

・「ゼロゼロ融資後倒産」

25年10月に69件発生。コロナ禍で実施された実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）の返済が本格化し、返済原資を確保できない企業が事業継続を断念する「あきらめ型倒産」が顕在化。

これらの倒産は、負債5000万円未満の中小零細企業に集中しています。これらの企業群は、長年のゼロ金利政策という「生命維持装置」によって延命されてきた、いわゆる「ゾンビ企業」。

しかしながら、金利以外の要因（コスト増、人件費増、返済負担）によってすでに限界に達しているということです。これらの企業にとって、わずかな金利上昇でさえ「最後の一撃」になります。

日銀が直面する恐怖は、「既に始まっている倒産の波を、利上げによって大波に変えてしまう」ことなのです。

つまり、金利をほぼゼロに保っていても倒産が年間1万件を超える状況で、もし金利を1％、2％へと引き上げれば、中小零細企業を中心に大量倒産が発生し、失業問題が深刻化することは避けられません。

日本は「良いインフレ」か「悪いインフレ」か

日銀が直面する第三のジレンマは、「インフレの質」の問題です。

日本が現在直面している物価上昇は、経済の好循環を示す「良いインフレ」ではなく、国民生活を貧困化させる「悪いインフレ」なのです。

「良いインフレ」とは、需要が増えてモノやサービスが売れ、企業の売上・利益が増えることで起きる物価上昇です。企業が儲かれば賃上げもしやすくなります。そして、賃金の伸びが物価上昇を上回ると、家計は豊かさを実感できます。これを「ディマンド・プル型インフレ」と呼びます。

対照的に「悪いインフレ」とは、円安や資源高による「コスト・プッシュ型インフレ」を指します。この場合、企業の収益はコスト増で圧迫され、賃上げは物価上昇に追いつかず、実質賃金はマイナスになり、国民は貧困化します。

日本が後者の「悪いインフレ」にある、その決定的証拠が、物価と実質賃金の乖離です。

25年10月の全国消費者物価指数は、前年同月比プラス3％と高止まりしています。特に食料品などの生活必需品の価格上昇が顕著です。

一方、同年10月の名目賃金は、前年比プラス2.6％でした。物価の上昇に追いついておらず、実質賃金はマイナス0.7％でした。これは実に10カ月連続のマイナスです。

・名目賃金：プラス2.6％

・消費者物価・総合指数（持ち家の帰属家賃を除く）：プラス3％

・実質賃金：マイナス0.7％（10ヵ月連続マイナス）

この「物価：プラス3％」と「実質賃金：マイナス0.7％」の組み合わせが、「国民を貧困化させる」悪いインフレが進行中であることの証拠です。これが、私たちは日々の生活のなかで、「給料は少し上がったけれど、物価がもっと上がって生活が苦しくなった」という実感の根本です。

「国内経済は倒産が急増」「国民生活は実質賃金がマイナスで疲弊」、このような状況で標準的な経済政策が取るべき手は、景気を支えるための「利下げ（あるいは据え置き）」です。

しかし、日銀は正反対の「利上げ」を選択しています。なぜなら、利上げをしなければ「円安」がさらに進み、コスト・プッシュ型インフレが「制御不能なインフレ」に向かうことを恐れているからです。

つまり日銀は、国内の「倒産」と「実質賃金低下」を犠牲にしてでも、「円安起因のインフレ加速」という最悪の事態を避けるために、利上げを行っているのです。

これは「制御」とは名ばかりの、追い詰められた政策対応です。

果たして日本経済に再生の道は残されているのでしょうか。くわしくは後編記事〈「ゾンビ企業」を潰しても日本経済は再生しない…内部留保「630兆円」なのに賃上げできない「構造的欠陥」〉でお伝えします。

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