◆米大リーグオープン戦 ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回１／３を１安打無失点４奪三振と好投した。６１球を投げ、最速９９・９マイル（約１６０・８キロ）だった。

侍ジャパンの一員としてＷＢＣに出場していた大谷はドジャース復帰後初のオープン戦出場。この日は投手のみの“一刀流”で臨んだ。初回は先頭のＷＢＣ韓国代表の李政厚（イ・ジョンフ）を中飛に打ち取るなど５球で３者凡退。２回は先頭のラモスに左越え二塁打を許したが、続くアダメズを９８・９マイル（約１５９・２キロ）で空振り三振に仕留めるなど危なげなく後続を封じた。３回は四死球で１死一、二塁のピンチを招いたが、ベイリーをカーブで見逃し三振、チャプマンを遊ゴロに料理した。

大谷がオープン戦に登板するのはエンゼルス時代の２３年２月２８日（同３月１日）のアスレチックス戦以来、３年ぶりだった。ＷＢＣではレギュラーシーズンを見据えて打者専念。投手としての登板はなかった。それでも、今月１２日（同１３日）には侍ジャパンの練習前にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板するなどして調整していた。

打者としてはここまで上々の仕上がりを見せている大谷。ＷＢＣでは４試合で１３打数６安打の打率４割６分２厘、３本塁打、７打点と圧巻の成績を残して「ＤＨ部門」で大会ベストナインにも選出された。オープン戦では２０日（同２１日）のパドレス戦から再び打席に立つ見込み。投手としてはオープン戦最終カードととなる２２〜２４日（同２３〜２５日）のエンゼルス３連戦で先発予定だ。昨季は２３年９月の右肘手術から投手としても復帰したが、今季は開幕から二刀流としてフル回転が期待される。

中６日で先発ローテを回る考えについて、大谷は「自分としてはそういうつもりでもちろんいきますし、（登板間隔が）伸びる分にはそこまで難しいことではないので。幸いにも投手はそろってますし、一番の目標はポストシーズンに全員が健康ば状態で行くことだと思うので。マネジメントの部分に関しては、特に僕からこうしたいということはなく、僕としては（中）５、６（日）で行くつもりで、伸びる分には対応できればいいんじゃないかなと思います」。サイ・ヤング賞に関する質問には「イニングを重ねれば、それだけ多くの機会があれば、そういった賞に近づくことはもちろんその通りだと思いますけど、初めからそのためにプレーするということはないですし、無理に（登板間隔を）縮めて投げる、そのために投げるっていうことはもちろんないので。さっき言った通り、全員がポストシーズンにまずは健康な状態で行くのが優先だと思うので。例えば投手の数が減ってきたとか、誰かがけがで抜けたとか、そういうことで増えていくことはもちろんあると思いますし、そこは臨機応変に対応できればいいんじゃないかなと思います」と話した。