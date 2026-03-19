住宅「50年ローン」は有りか無しか？人生を左右する「超長期返済のリスク」をプロが徹底解説します！

「50年ローン」のリスク

高価格・高金利時代の住宅市場において、ついに「50年ローン」や「残価設定型住宅ローン」が登場した。

その内容は、２月27日に寄稿した『その住宅ローン、本当に大丈夫か…？「50年ローン」の登場にプロが凍り付いた深刻なワケ』で詳しく紹介したが、今回はその続編をお届けしたい。

住宅価格の年収倍率は10倍を超え、従来の35年ローンでは届かない価格帯が現実となるなか、月々の負担を抑える仕組みとして“超長期化”や“残価設定”が打ち出されている。

しかし、月々の支払いが軽く見えるからといって、そのリスクまで軽くなるわけではない。むしろ負担の時間軸を延ばすことで、見えにくくなるリスクもある。

金利の常識が変わり、住宅価格が高騰するいま、住宅ローン選びは単なる金融テクニックではなく、人生設計そのものになっていることを改めて認識すべきだろう。

本稿では、実際に登場している「50年ローン」と「残価設定型住宅ローン」について、それぞれの仕組みと特徴を整理しながら、超長期ローンとどう向き合うべきかを具体的に検討していく。

「住宅ローン」の本質を知るべし…！

◆「借りすぎない」ことが最大の防衛策になる

将来の金利上昇や収入減少に備えて「借りすぎないこと」が、結局は最大の防衛策である。

保守的な選択は一見すると退屈に映るが、家計を守るうえでは最も合理的な方法だ。無理のない計画こそが安心な暮らしを導く。本質はここにあると心得てほしい。

住宅ローンの世界ではいま、月々の返済額を抑えることを主眼に置いた商品が増えている。

50年ローンや残価設定型ローンは、その代表例だ。

いずれも「月々の支払いを軽くする」点では魅力的に映るが、その裏側には返済期間の長期化や金利変動によって将来の負担が増幅する構造がある。

◆残価設定型住宅ローン──「月々の軽さ」の裏にある前提条件

まず、残価設定型住宅ローンについて整理しておこう。

残価設定型ローンは聞き慣れないが、その仕組み自体は自動車やスマートフォンの残価プランと共通している。金融機関や保証機構が住宅の将来価値を査定し、その分をあらかじめ「残価」として切り分け、残りの元本のみを分割返済することで、月々の返済額を抑える仕組みである。

重要なのは、残価部分については返済期間中、元本返済が行われず、利払いのみが発生するという構造だ。月々の支払いは軽く見えるが、その裏では元本が減らない部分を長期間抱え続けることになる。

残価設定型住宅ローンでは、返済終了時にいくつかの選択肢が用意されている。住宅を売却して残価で清算する、残価部分について再ローンを組み直して住み続ける、一括返済して完全な自己所有とする、あるいはリバースモーゲージ型に移行するといった形である。

いずれにせよ、残価という「将来に残る金額」をどう扱うかが制度の中核を成している。見落とされがちなのは、残価割れリスクの所在である。

住宅を売却した際、売却価格が残価を上回れば差額は借り手の利益となる。一方、売却価格が残価を下回った場合でも、借り手が不足分の債務を追加で負う必要はない。表面的には、価格下落リスクを回避できる設計に見える。

しかし構造的に見れば、残価を下回る価格で売却された場合、本来は金融機関が損失を被ることになる。

このままでは金融商品として成立しにくいため、実際の制度設計では、残価割れリスクを「一般社団法人 移住・住みかえ支援機構（JTI）」の保証でカバーし、民間金融機関がリスクを負わない制度である。ただし、この安心を維持するためには相応のコストも発生する。

この保証スキームを運用するために、金融機関はJTIに対して保険料などを支払うが、実態としては、そのコスト分が住宅ローンの金利や事務手数料に反映される形が一般的だ。

一見すると、借り手が直接負わないリスクを制度側が肩代わりしているようにも見えるが、そのコストの源泉は、あくまで利用者が支払う金利や手数料に求められている。つまり、リスクを制度（JTI）というフィルターに通して分散させる対価を、借主が「安心料」として負担している構造だ。

「住宅ローン」の表と裏

自動車の場合、中古市場が確立しており、年式や走行距離といった客観的な指標をもとに価格形成が行われるため、残価設定の精度も比較的高い。これに対し、日本の住宅市場では、中古住宅の流通比率は依然として低く、将来価値を客観的に測る指標やノウハウが十分に共有されているとは言いがたい。

中古流通が活性化し、住宅の価値がより透明に評価されるようになれば、残価設定の精度は高まり、制度全体のリスクも低下する可能性がある。逆に、中古市場が十分に機能しないままでは、残価という前提そのものが揺らぎ、制度の持続性にも影響を及ぼしかねない。

残価設定型住宅ローンは、住宅を「終の棲家」として長く保有するよりも、いわば「期間所有」という考え方と親和性が高い。配偶者の働き方や健康、子どもの独立など、30年以上先の人生を見通したうえで、この前提が自分に合っているのかを冷静に考える必要がある。

月々の返済が軽く見える裏に、どんな前提とリスクが組み込まれているのか。

このように、残価設定型住宅ローンと向き合う際には、制度の表と裏をセットで理解する姿勢が欠かせない。

後編『「住宅ローンはどこまで長くなるのか？プロが指摘する「50年返済」のリスクと現実』では、いよいよ「50年ローン」に潜む裏の側面を見ていこう。「今の軽さ」と「将来の重さ」が分断されているのが、このローンの特徴であることを踏まえ、ぜひ心して読んでほしい。

【つづきを読む】住宅ローンはどこまで長くなるのか？プロが指摘する「50年返済」のリスクと現実