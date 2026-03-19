2026年は作家・司馬遼太郎氏の没後30年にあたる。戦後日本人に歴史小説の枠を超えて国家観、歴史観を示した国民作家の作品群は、混迷を迎える令和の今にこそ読み直されるべきではないか。思想史研究者の片山杜秀氏が、司馬文学の本質について解説する。

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司馬遼太郎さんが書いた最後の小説は清朝を舞台にした『韃靼疾風録』、エッセイではモンゴルの遊牧民の叙事詩的な作品である『草原の記』です。

実は、始まりもモンゴル。出世作となった『ペルシャの幻術師』は蒙古の将軍と大陸風の幻術師の攻防を描いた作品で、これが海音寺潮五郎に激賞されるのです。

海音寺もそうですが、戦前は大陸への関心が高かったから、歴史小説家にも西域やシルクロードを材料にする伝統みたいなものがありました。

ところが戦後は年々、中国風の作品は読まれにくくなる。そこで司馬さんは幻術師を日本風に置き換え、忍者モノの『梟の城』や『風神の門』を書きます。

本当は西域モノを書きたかったはずが、今度は日本の歴史モノでどんどん注文がくるようになり、いつの間にか『この国のかたち』という日本人論を書き上げるまでになる。

ただ、偉くなってからは口にこそしないものの、司馬さんは戸惑っていたんじゃないか。デビュー間もない頃の対談やエッセイでは「日本のことは嫌いでね」と平気で書いていたんですから。

たぶん、青春時代とも関係していたはずです。

馬賊や大陸浪人への憧れは子供時代からあったにせよ、受験に失敗して大阪外国語学校蒙古語部に進学せざるをえなかった。もちろん官立の立派な学校ですが、キャリアとしては傍流です。

以来、常に真ん中からは逸れていくような感じがあった人だったと思うんです。

司馬さんの死後、妻の福田みどりさんが講演で、「夫はフィンランドの森の妖精みたいな人だったんです」と語ったのを印象深く覚えています。

東大阪の仕事部屋の隅で静かに筆を握る姿はちょっと浮世から離れた仙人風というか、日本からはぐれ、没入するより距離を取った「遠くからの目」で書くことができた。文明論や評論を書いても、その冷めたエッセイスト的な目線に説得力があったと思うのです。

地図の思考があって、『街道をゆく』でもどんどん移動する。草原を駆ける騎馬の自由な目で、日本を客観化していった。空間的移動だけではなく、階層的な流動性の高い人物を描くこともある。蘭学を修め、幕府内で異例の栄達をする医師の松本良順が主人公の『胡蝶の夢』がそれです。

騎馬民族に寄り添った司馬さんは、農耕民族が嫌いだったのでしょう。地道に耕して収穫から富を蓄積するような生活倫理を尊ぶ日本人の価値観とは違って、馬で駆けずり回り、収奪して暮らす人々の価値観が好きでした。

そこには相手を皆殺しにするような暴力が含まれているはずなのに、司馬さんにはどこか妖精のようにふわふわしているところがあって、それが作品の新鮮さにつながっていたと思います。

地道に働く農民より、油売りから成り上がって国を盗った斎藤道三や、乱暴のかぎりを尽くし、うつけ者と言われた織田信長に感情移入して書く。

戦国時代や維新といった秩序が崩れる動乱期に、時代を駆け抜けて生きた土方歳三や坂本龍馬を好みました。

短命でも志のために燃焼した生き方を描く時に司馬さんはいちばん筆が乗って、長生きして最後は泰平の世をつくった徳川家康とか、維新後の国家を安定させた伊藤博文や山県有朋には全然興味がないんです。

司馬さんは陸軍の仕組みを固めた大村益次郎を『花神』で描きますが、大村はやはり40代半ばで殺されています。

あらゆる要求に応えることができてしまう司馬さんは幅広い作品群を残したけれど、馬賊になって西域の幻術師を書いていたい作家というのが司馬さんの正体だと考えたほうが私には面白い。現代は人々の生き方が馬賊化してきている時代だとも思うのです。

奥さんが司馬さんをほかでもない「フィンランドの妖精」と譬えたことも示唆的です。

言語学的には、フィン語はフィン・ウゴル語派といい、騎馬民族の西方支配でもたらされたアジア系の言語とされます。

司馬さんが戦前、大阪外語学校で勉強した頃は、「フィン語とモンゴル語は兄弟語だ」というのは、今以上に強調されていたはず。馬賊の司馬さんに親しいものとして、奥さんにそんなことを話していたのではないかと想像すると、「やはり」という気がするんです。

【プロフィール】

片山杜秀（かたやま・もりひで）／1963年、宮城県生まれ。思想史研究者、音楽評論家。慶應義塾大学法学部教授。『未完のファシズム』にて司馬遼太郎賞受賞。『近代日本の右翼思想』、『左京・遼太郎・安二郎 見果てぬ日本』など著書多数。

●取材・構成／広野真嗣（ノンフィクション作家）

※週刊ポスト2026年3月20・27日号