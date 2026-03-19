◆米大リーグオープン戦 ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回１／３を１安打無失点４奪三振と好投した。６１球を投げ、最速９９・９マイル（約１６０・８キロ）だった。

侍ジャパンの一員としてＷＢＣに出場していた大谷はドジャース復帰後初のオープン戦出場。この日は投手のみの“一刀流”で臨んだ。初回は先頭のＷＢＣ韓国代表の李政厚（イ・ジョンフ）を中飛に打ち取るなど５球で３者凡退。２回は先頭のラモスに左越え二塁打を許したが、続くアダメズを９８・９マイル（約１５９・２キロ）で空振り三振に仕留めるなど危なげなく後続を封じた。３回は四死球で１死一、二塁のピンチを招いたが、ベイリーをカーブで見逃し三振、チャプマンを遊ゴロに料理した。

ＭＬＢのレギュラーシーズン開幕は３月２６日（同２７日）。ＷＢＣに出場していた選手にとってはタイトなスケジュールとなるが、「どうなんですかね。試合、スプリングトレーニングもありますけど、野手でいうならＷＢＣはね、本当により実戦的というか、雰囲気も含めて、この早い時期にそういうトーナメントができるっていうのは逆にプラスな部分があると思うので。確かにちょっと駆け足な部分、早く作る部分ありましたけど、決してマイナスな部分だけではないのかなと思います」と強調した。

大谷がオープン戦に登板するのはエンゼルス時代の２３年２月２８日（同３月１日）のアスレチックス戦以来、３年ぶりだった。ＷＢＣではレギュラーシーズンを見据えて打者専念。投手としての登板はなかった。それでも、今月１２日（同１３日）には侍ジャパンの練習前にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板するなどして調整していた。

打者としてはここまで上々の仕上がりを見せている大谷。ＷＢＣでは４試合で１３打数６安打の打率４割６分２厘、３本塁打、７打点と圧巻の成績を残して「ＤＨ部門」で大会ベストナインにも選出された。オープン戦では２０日（同２１日）のパドレス戦から再び打席に立つ見込み。投手としてはオープン戦最終カードとなる２２〜２４日（同２３〜２５日）のエンゼルス３連戦で先発予定だ。