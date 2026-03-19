【著者インタビュー】碇雪恵さん／『そいつはほんとに敵なのか』／hayaoki books／1870円

【本の内容】

《誰かによって敵だと思わされている人や組織が、本当に自分の人生にとって脅威なのか、もう少し立ち止まって考えたい。／というかそもそも、敵ってなんなんだ》（「はじめに」より）。「喧嘩がしたい」「純度の高い親切」「友情の適正体重」「誰の場所でもない」「身内をつくる（実践スタート編）」「対戦じゃなくて協力モードで」など全14編。誰かに対して荒ぶったり気になったりモヤモヤしたりする自分の感情に耳を澄まし、その理由を丁寧に探って考えて、その過程まで含めて文章にしていく傑作エッセイ集。

自主製作ではなく商業出版にしてよかったと今は思う

エッセイストの能町みね子さんによる本の帯文に《心を泳ぐような文章、書きながら靄が少しずつ晴れるのがわかるような文章》とあって、本当にその通りだと思って読んだ。

自身のブログをもとに自主制作のZINEの形で出した『35歳からの反抗期入門』で注目された著者の、初の商業出版となる『そいつはほんとに敵なのか』は、発売直後に重版がかかっている。

順調なすべり出しだが、依頼を受けて書き始めた当初は、思うように書けず、一度は断ろうとした企画だそうだ。

「自分で初めにテーマを考え、それに沿って書こうとしたんですけど、なかなか書き進めることができませんでした。その日、会った友達に『明日断ろうと思う』と言ったら、『絶対に断らないほうがいい』と説得してくれたんです。それで、テーマにとらわれずに書いてみようと思い直して、本の編集者である原（航平）さんと時折会って雑談しながら、自分が面白いと思ったことや、原さんの反応が良かったことについて書いていくようにしました」（碇雪惠さん、以下同）

うまくいかなかったら、商業出版でなく自分で出せばいい、という気持ちもあったそうだ。

「本が完成した今は、編集者とのやりとりでアイディアが広がっていったところもありますし、能町さんとのイベントが実現したり、本が出る前から出版営業の方が動いてくださったり、表紙カバーのためにオリジナルでぬいぐるみを制作していただいたり、自分ではできない経験ができたなと思います。あの時、説得してくれた友達にも感謝しています」

原稿をはさんで編集者とやりとりする以前に、雑談するなかで書くべきことをつかんでいくスタイルが面白い。たっぷり時間をかけた、丁寧な本のつくり方である。

「私だけでなく原さんも商業出版の本を手がけるのは初めてで、いわゆるセオリーを知らなかったからできた気がします。私には合っていたし、それで楽しく進められましたけど、何冊も本をつくっている編集者だったらやらないやり方かもしれないです」

本の冒頭に置かれた「喧嘩がしたい」という一編には、碇さんという書き手とこの本のエッセンスがつまっている。

駅で怒っているおじさんが気になるという話なのだが、怒っているおじさんをよく見かける、怒っているおじさんは嫌だ、ああなりたくないというのは大抵の人が感じるところだが、碇さんは、なぜ自分は怒っているおじさんにドキドキわくわくするのか、なぜ彼らはそうした行動をとるのか、考えをめぐらせとことん掘り下げていく。

ポジティブとは言えない感情が割とこびりつきやすい性格

怒っているおじさんの考察から始まるこの本は、最後には碇さんは支持していない参政党を支持する「れおさん」という男性に会ってインタビューする流れになる。想像もつかない展開だが、自分とはまったく違う考えを持つ相手の話をじっくり聞く、対話する、というのは、冒頭のエッセイときちんと対応している。

ちなみに「れおさん」を知ったのは、作家で哲学者の東浩紀さんが創業した「ゲンロン」の選挙特番の配信に参加しているのを見て興味を持ち、手紙を書いて取材を申し込んだ。

「本を書き始めた最初の時点では、まさかそんなことになるとは思いもしませんでしたけど、本を読んだ人からは、『ドキュメンタリー映画みたいで、ライブ感があって面白かった』と言われたりしました」

碇さんは新卒で大手出版取次会社に就職、9年勤めて退社する。新しく自分でウェブマガジンを立ち上げ、「温度」と名づけた。

「本って、一人のひとが何かを思って書いて、それってすごく熱のあることじゃないですか。それが、既存の出版流通のシステムの中で無限に人が介入していくうちに熱が失われている気がして。スキャンして、ピッてやって返品、みたいな、そういうのが本当に嫌だなと思ってしまったんです。小規模版元の流通を手がけているトランスビューという会社と、その近くにいる人たちとかかわり、そういう版元の本を置く書店さんや、熱がある本をつくっている人たちとも知り合って、自分も何かそういうことをやりたくなったんだと思います」

ウェブマガジン「温度」に連載された作品のひとつに、書店員・花田菜々子さんの『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』がある。

碇さんはライティングの仕事のほか、新宿ゴールデン街のバーで週に一度働き、都内の書店でも働いて、人に会う機会を自分でつくっている。本の企画が動き出したのも、碇さんに執筆を依頼しようと思っていた原さんが、碇さんが働いている書店を偶然訪れ、顔を合わせたことがきっかけになっているそうだ。

これからも、自分について書くエッセイも、自分の外に取材して書くことも、両方続けていきたいと言う。

「ポジティブとは言えない感情が割とこびりつきやすい性格なので、すごくささやかなことでも、自分の中にひっかかっているものをよくよく考えてみたいと思うことが結構あります。基本は記憶をもとに書いていきますが、iPhoneに日記アプリを入れていて、印象的なことがあると忘れないために書き留めておくというのをこの7〜8年は続けています」

【プロフィール】

碇雪恵（いかり・ゆきえ）／1983年、北海道札幌市生まれ。出版取次会社や出版社での勤務を経て、現在はフリーランスで執筆や編集を行う。2022年、35歳の時に始めたブログをもとに自主制作した『35歳からの反抗期入門』は現在までに累計4600部を発行。ほかの著書に『本の練習生』がある。

取材・構成／佐久間文子

※女性セブン2026年3月26日・4月2日号