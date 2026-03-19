12億バレルも石油備蓄があるのに、民間の悲鳴を無視…習近平が進める先軍政治の行く末

中東情勢の余波

米国・イスラエルとイランの戦争（中東戦争）が中国経済に打撃を与えつつある。

中国政府は3月9日、レギュラーガソリン価格を1リットル当たり約13円値上げして176円に設定した。値上げ幅は4年ぶりの大きさだ。

中国は原油需要の約半分を中東産原油に頼っている。

イラン政府は中国船舶のホルムズ海峡通過を禁止していないが、あまりにもリスクが高いため、中国の運航企業も慎重な対応を取らざるを得なくなっている。このため、中国に供給される原油が大幅に減少し、価格も上昇することを見越して、中国政府は値上げに踏み切った形だ。

中国政府は12日、国内の供給不足を懸念してガソリン、軽油などの輸出も禁止した。

中国では原油から精製される製品（石油化学製品）の値段も上昇しており、建材など幅広い分野で価格が転嫁される動きが出ている。

民間からの原油放出依頼を拒否

中国には大量の石油備蓄があることが知られている。

中国政府は正式な備蓄量を発表していないが、欧州調査企業クプラーによれば、中国の1月時点の備蓄量は12億バレル超、4カ月程度ならこの備蓄量で必要な分をまかなえるとみられていた。

だが、石油備蓄があてにならないのではないかと思わせる事案が起きている。

国有大手の中国石油化工（シノペック）は日量約400万バレルの原油輸入のうち6割を中東産に依存していたため、必要な原油を調達できないとの危機感が生じた。シノペックは石油備蓄から9500万バレル分の放出を求めたが、中国政府はこれを拒否したのだ。

中国政府は拒否した理由を明らかにしていないが、石油備蓄の主目的が軍事用であることが関係していると筆者は考えている。石油備蓄は台湾有事のためであり、その他の用途には使用させないということなのかもしれない。

習近平指導部は「先軍思想（すべてにおいて軍を優先する思想）」色を強めている感があるが、石油危機に際しても「民間経済は二の次」ということなのだろうか。

決して回復の兆しではない

デフレが続いてきた中国経済だが、今年に入り、変化の兆しが出ている。

2月の消費者物価指数(CPI)が前年比1.3%上昇し、1月の0.2%から拡大した。

3年超ぶりの高い伸びとなったわけだが、「中国経済はデフレを脱却し、回復軌道に戻った」と判断するのは早計だ。

気がかりなのは、中国ではコストプッシュ・インフレの傾向が強まっていることだ。

中国製スマートフォンはかつて「安さ」を武器に市場シェアを拡大していたが、昨今の人工知能(AI)ブームに伴う世界的なメモリー不足の影響で価格が上昇、直近1カ月で端末価格が20〜30%上がったと言われている。

中国での値上げの動きは値下げ競争が続いていた電気自動車（ＥＶ）分野にも波及しようとしている。そして、後編記事『銀行は貸し渋り輸出も悪化、経済に次々ともる赤信号…このままでは中国に「スタグフレーション」到来の恐れも』で見ていくように、インフレ懸念が広がるだけでなく、銀行の貸し渋りや自動車販売台数の減少など、さらなる景気悪化を示すデータが相次いで報告され始めている。

【つづきを読む】銀行は貸し渋り輸出も悪化、経済に次々ともる赤信号…このままでは中国に「スタグフレーション」到来の恐れも