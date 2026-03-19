日本で「ベーグル人気」が定着しなかった「納得の理由」…令和の「ベーグルブーム」でもたらされた大きな変化

いま再びの「ベーグルブーム」

2025年頃から、ベーグルがじわじわブームだ。

「ベーグル？あの固いパン？」と、思う人も多いかもしれない。ベーグルとは、もちもちした弾力が特徴のパン。輪っか状の形がドーナツと似ているが、別物だ。最近のタピオカや高級食パンほどの爆発的ブームはないものの、何度かブームがやってきている。しかし、定番化するほどには一般人気の獲得には至らず、根強いファンによってひそかに愛されている、というのが近年の動向である。

ベーグルは1980年ごろ、「ニューヨークで食べられているおしゃれでヘルシーなパン」として日本で広まった。上陸当初は多くのベーグル専門店が登場したが、閉店した店も多い。その中で長く続いているブランドとしては「ベーグルアンドベーグル」が挙げられる。同ブランドはベーグルのチェーン化に成功した稀有な存在で、一時は多いときで70店舗ほど展開していた。しかし、現在の店舗数は30ほど。これを見てもベーグルの定着はなかなか難しいとわかる。

そして今、またベーグルが熱い。ここ半年ほどで行列ができるベーグル専門店が増え、テレビをはじめとするメディアに「ベーグルブーム」が取り上げられている。

過去の「ベーグルブーム」との違い

一体なぜ、今、ベーグルなのだろうか？

その理由としてよく言われているのが、「卵やバターを使わないのでヘルシーだから」「生地のフレーバーやフィリングでアレンジの幅が広いから」「丸いかたちが可愛らしくSNS映えするから」「冷凍しやすいので長期保存ができてまとめ買いを誘発するから」……などあるが、どれも「なぜ今なのか」は説明できていない。健康志向は昔からあるし、SNS映えも今に始まったことではない。

なぜ“今”なのか。筆者は大きく2つの理由があると考える。それは「韓国からのブーム」と、「ベーグル＝固いという概念を覆す動き」だ。順に、事例を交えながら説明したい。

爆発的な流行の「韓国ベーグル店」

諸説あるが、ベーグルは17世紀にポーランドのユダヤ人の間で生まれ、それがアメリカ・ニューヨークで広まったと言われている。日本に入ってきたのもニューヨークからの流れ。しかし、今のブームの起点はニューヨークではなく「韓国」にある。

それを象徴するのが、2025年５月、東京・阿佐ヶ谷に1号店がオープンした「AREUM BAGEL（アルムベーグル）」だ。

同店は「韓国ベーグル」を標榜するベーグル専門店。

「韓国ベーグル」とはなんぞや？と思うが、2023年頃から韓国ではカフェ文化と結びついてベーグルがちょっとしたブームになっていた。ソウルでは若い女性に人気のベーグル専門店が増えているという。それを見た「AREUM BAGEL」の代表、穀本周氏が「これを日本でやれば絶対に流行る」と同店をオープン。ベーグルは、韓国の人気ベーカリー「Bakery Ten」が監修しており、韓国で流行しているテイストになっている。

「AREUM BAGEL」ではしばしば行列ができる人気ぶりで、売り切れで早じまいすることもあるという。好調につき急速に店舗展開し、創業からわずか10か月ほどの今年3月時点でフランチャイズ店含め全国で9店舗体制となっている。

近年、食に限らずファッションやコスメ、美容、アイドルなど女性向けのジャンルにおいて韓国で流行ったものが、その後、日本に流れ込んでいる。ベーグルも同様、韓国のブームが日本での盛り上がりを後押ししているのは間違いない。

韓国からの流れが力添えし、日本でベーグル人気が高まっている。各地に行列のできるほどのベーグル店が登場している。

外食大手もベーグルに熱視線？

さらに、このブームを察知してかはわからないが、2026年2月、大手外食企業のクリエイト・レストランツがベーグル専門店「テコナ ベーグル」を運営するDADACAをM＆Aで傘下に収めた。クリエイト・レストランツは積極的なM&Aで拡大してきた外食企業だ。

「テコナ ベーグル」は2009年、料理研究家の高橋雅子氏が代々木八幡に小さな店をオープンしたことから始まった。同店は2010年代のベーグルブームをけん引した店で、レシピ本も出版しておりベーグル好きには知られた存在だ。店舗は代々木八幡と自由が丘の２店舗（加えてDADACAは焼き菓子店を1店舗運営）の２つのみで、直近2025年9月期の売上高は２億2100万円、営業利益は1300万円。親会社となったクリエイト・レストランツはグループ全体で売上高1500億円を超えていることからすると小規模な会社だが、それでも、今、ベーグルという商材のポテンシャルに目を付けたということだ。今後、同社の資本力やノウハウによって大きく展開していくことが期待される。

セブンは中華まんと一緒にベーグル販売

個店によるムーブメントが起これば、大手も反応する。セブン-イレブンでは、2月からレジ横の中華まんの蒸し器で蒸して仕上げる「もっちり食感のチーズベーグル」167円（税込180.36円）を発売した。

この商品のポイントは、肉まんと庫内に並んでいることだ。中は蒸気が満ちているので、あたたかい状態で受け取る。水分を含んでもちっとした食感が楽しめるという。これまでベーグルは常温のパン棚に並ぶことはあったが、中華まんの蒸し器というのは斬新だ。

実はこの工夫こそが、もう一つのいまのベーグルブームを後押しする要因だ。追って説明しよう。

ベーグルが日本でなかなか定着しなかったワケ

ベーグルがなかなか市民権を得られないのはなぜか？ それは「ベーグル＝固い」と思っている人が多いからだ。いや、実際には固いと「思い込んでいる」人が多いからだ、と筆者は考える。

確かにベーグル生地は独自の歯ごたえがある。が、これを「固い」と思っている人は、往々にして食べ方が悪い。ベーグルは焼きたてから冷めると、どうしても固くなる。本来は食べる前に軽くレンチンかトーストすべきで、そうすることでその美味しさを正しく感じることができる。しかし、そこまで気が回らず頬張ってしまい「固い」とネガティブな印象を持ってしまう。どんな人気店のベーグルもリベイクしないと美味しさはどうしても半減する。

そこでセブンの「蒸し器で提供する」アイディアは、この「固い」というイメージを払拭する良策である。

「ベーグルなのにやわらかい」とヒット

そして、先に紹介した「AREUM BAGEL」も、同様に「ベーグル＝固い」の概念を覆している。同店の韓国ベーグルは、従来のものと比べてややソフトな生地が特徴だ。表現するなら“ふかふか”といったところか。筆者が購入した際にはレンジで軽くチンするよう言われたが、そのまま食べても従来のベーグルほど固さを感じなかった。「AREUM BAGEL」の代表、穀本氏によれば同店がヒットした要因の一つに、ベーグルをよく知らない人にも「ベーグル“なのに”やわらかくておいしい」と評価されたことがあるという。温めるのを忘れてしまうあわてんぼうにも、美味しいと思わせる生地が人気の秘密だ。

このように従来よりもやわらかい生地、もしくは温めてやわらかい状態で提供するなど、「ベーグル＝固い」の概念を覆す動きによって、ベーグル熱が上がってきている。

先述したように、ベーグルは卵やバターなどが入らず、アレルギーがあっても食べられるし、それゆえ他のパンと比べてカロリーも低い。それでありながら独自の噛み応えある食感で満足感がある。フィリングやサンドイッチでバリエーションも効くので毎日食べても飽きない。かつて、バターや砂糖たっぷりでやみつき感を打ち出しブームとなった高級食パンよりは息が長そうな商材だ。時代にもフィットし、多くの人に好まれそうなポテンシャルを秘めている。いままでは市民権を得られなかったが、今回のブームによりもたらされた変化によって、日本でも定番化するかもしれない。

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