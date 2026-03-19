1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(56)が18日、自身のSNSを更新。紫のシースルー・キャミ姿など近影を公開し、処女小説発売を報告した。

「今日は待ちに待った小説の発売日です！少し緊張していますが、皆様に小説を楽しんで頂けたらと思います」とこの日、自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）が発売されたことを報告。

シースルーの紫のキャミ姿のバストアップショットや、発売された本にサインをしている写真をアップし「先日、ネット受付したお名前入りサイン本を書いてきました Xのフォロワーさんのお名前も沢山ありとても嬉しかったです お手元に届くのを楽しみにしていてくださいね」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「発売おめでとう 早速読ませていただきます」「買いましたー」「届きました！読むのが楽しみ」「明日は必ず本屋に行かなきゃ！！」などの声が寄せられている。

桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演。24年12月に東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に勤め始め、現在は“レジェンド”小林ひとみがママの系列店「銀座りぼん」に勤務。

昨年1月には復活写真集「RUI」を発売した。そして、今月18日に、自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）を発売した。