【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（3月12〜15日）

【映像】反響呼んだ衝撃アクシデント（実際の様子）

伝統と過酷さで知られるWRC（世界ラリー選手権）第3戦「サファリ・ラリー・ケニア」は15日に最終日を迎え、勝田貴元が自身初となる総合優勝を飾った。日本人ドライバーとしては実に34年ぶりの快挙。歴史の扉をこじ開けた勝田だが、その裏で約1分もタイムを失い、リタイア寸前の衝撃的なアクシデントを乗り越えていた。

ドラマが起きたのは、デイ2の最終ステージとなったSS7。前日のデイ1から好調を維持していた勝田だったが、アフリカの牙が牙を剥く。

勝田の真骨頂とも言えるダイナミックな大ジャンプを披露した直後だった。着地の衝撃に耐えきれなかったのか、あるいは路面に潜んでいた鋭利な石が牙を剥いたのか。車内のモニターには、タイヤ空気圧の内圧低下を示すアラートが点灯。結果的に前輪ダブルパンクに見舞われたのだ。

解説を務めた全日本ラリーなどでコ・ドライバー経験をもつ小坂典嵩は、「スペアタイヤを使い果たしており、これ以上のトラブルはリタイアに直結する」と状況を解説。勝田はリタイア寸前の状況で満身創痍のヤリスをフィニッシュラインへと運んだ。

リタイアせず走り切った粘りが優勝への分岐点

このアクシデントにより、勝田は約1分のタイムロスを喫した。しかし、この「1分」が後に大きな意味を持つことになる。デイ3で怒涛の追い上げを見せ首位に浮上、そのまま最終日を

終え27秒4差で逃げ切った勝田にとって、SS7をリタイアせず走り切った粘りこそが、優勝への最大の分岐点となった。

このアクシデントにファンからは「ダブルだと！？」「左に切ってたら終わってた」「よく立て直したな」「よくこれで1分で済んだな」「石ころやべえ」「逆にすごいわ、あれで走りきったのか」と、過酷な環境下で見せた技術力と精神力に感銘を受けるコメントが相次いだ。

崖っぷちの状況から立ち直り、アフリカの地で日の丸を掲げた勝田貴元。彼が乗り越えたのは、単なる1分のロスではなく、34年という長い歴史の壁だったのかもしれない。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）