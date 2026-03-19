＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】藤井アナが指摘した高安の“気になる”動き

横綱・豊昇龍（立浪）と関脇・高安（田子ノ浦）が結びの一番で壮絶な睨み合いを繰り広げた。高安は時間前に立とうとする姿勢を見せ、その様子を見逃さなかった実況名物アナは「高安は“行ってもいいぞ”という感じ」と大興奮した。一体、高安はどんな動きをしたのか？

25秒ほどの長い睨み合いによって館内を熱気が包むなか、豊昇龍は“天敵”高安を下して2敗を死守、“荒れる春場所”の幕内優勝争いは混戦模様となった。

昨今は制限時間いっぱいになってから立ち合いを開始することが主流のなか、高安が見せた“行動”が館内に緊迫感を漂わせた。結びの一番ということもあり、気迫に満ちた仕切りを行っていた豊昇龍と高安。そのピリついた光景に、ABEMAで実況を務めた藤井康生アナウンサーは「1回1回の仕切りに火花が散って、いい雰囲気ですよね。できれば仕切る前に睨み合って欲しいなと思うんですけど。“立つぞ”という雰囲気を出して」と語っていた。

するとその後、睨み合いながら腰を下ろした豊昇龍と高安は、立ち合いを開始しそうな雰囲気に。まだ時間前だったが館内は静まり返り、高安は今にも立ち上がりそうで、ABEMAで解説を務めた元前頭の天鎧鵬は「行きそうじゃないですか？」と手に汗握った。手をついて集中して睨み合う両者。だが豊昇龍は立とうとせず、藤井アナは「高安は“行ってもいいぞ”という感じでした。豊昇龍が拳をさっと戻しました」と語った。

両力士は手をついたまま25秒にわたる睨み合いを繰り広げた。気迫に満ちた光景に館内のボルテージは最高潮に。藤井アナは「大相撲は時間いっぱいになる前に立っても構いません。1回目の仕切りから立ってもいいわけです。かなり火花が散りましたが、制限時間いっぱいです」と補足すると、「昭和3年から制限時間が設けられました。最初は制限時間が幕内で10分ありましたが、今は目処として4分です。その前は制限時間がなかったですから、1時間以上仕切っていた相撲もありました」と説明した。

制限時間いっぱいとなり、ついに激突した豊昇龍と高安。まずは立ち合い高安がもろ手で当たり、唸り声を上げながら前に出ていった。強烈な攻めに豊昇龍は引いてしまったが、残して最後は引き落としを決めて高安を下した。過去の対戦成績で負け越していた豊昇龍は“天敵”高安を下し、2敗を死守して悲願の横綱昇進後初の優勝へ向けて前進した。敗れた高安は5敗目となる黒星を喫した。

25秒にわたる壮絶な睨み合いに、視聴者も「やんのか」「高安行く気あったな」「にらめっこ」「気合い入ってるね！」「アツすぎ」「恋が芽生えそう」「目で会話する２人」と大興奮となっていた。

なお十一日目の取組では、関脇・霧島（音羽山）は前頭十枚目・豪ノ山（武隈）を突き落としで下して1敗を死守。豪ノ山は2敗に後退した。前頭五枚目・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）は大関・安青錦（安治川）をはたき込みで下して2敗をキープ。幕内優勝争いは霧島が1敗で単独トップに立ち、2敗で豊昇龍、琴勝峰、豪ノ山の3力士が追う混戦模様の“荒れる春場所”となった。十二日目には豊昇龍と霧島の直接対決が組まれている。（ABEMA／大相撲チャンネル）