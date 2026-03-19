「ロシアとウクライナは”もともと同じ民族”だった」人気世界史講師が解説する、戦争の本当の背景と中東が複雑な理由

歴史をテーマにした授業や発信で人気を集める世界史講師・土井昭。近著『新装版 教科書から消えた世界史』（扶桑社）では、教科書では十分に扱われない近現代史や国際政治の背景を、歴史の視点から解説している。後編では、ロシアとウクライナ対立の起源から中東情勢の民族・宗教構造、そしてナショナリズムとグローバリズムの揺れ動きまで、現在の国際情勢を理解するためのヒントを聞いた。（前後編の後編）

【画像】書影『新装版 教科書から消えた世界史』

ロシアとウクライナの対立はどこから見ればいいのか

-----ロシアのウクライナ侵攻を理解するには、どこまで歴史をさかのぼる必要があるのでしょうか。ソ連崩壊あたりから見ればいいのか、それとももっと前でしょうか。



土井昭（以下、同） 本当に理解しようと思うなら、かなりさかのぼる必要があります。一番古いところで言えば、ノヴゴロド国やキエフ公国（キーウ公国）の時代ですね。



9～10世紀頃、この地域には東スラブ人と呼ばれる人々が住んでいました。今のようにロシア人とウクライナ人が明確に分かれていたわけではなく、同じ東スラブ人として暮らしていたんです。



そこにノルマン人、つまり現在のスウェーデン周辺から来た人々が入り、東スラブ人を支配して国家を作ります。ノヴゴロド国を築いたのがリューリクで、その一族のオレグが南下してキエフ公国を築きました。



よく「ノヴゴロド国がロシアの起源、キエフ公国がウクライナの起源」と言われますが、実際にはどちらも同じ系統の人々によって作られた国家なんです。

-----もともとはかなり近い存在だったわけですね。



その後この地域はモンゴルの支配を受け、独立の過程で次第にロシア側の勢力が強くなります。さらにポーランドが進出してきて、地域の人々をカトリックへ改宗させる動きもありました。



これを嫌った人たちが、ポーランドの影響が弱い東側-----つまりロシアに助けを求めたんです。



-----宗教の違いが政治的な勢力の選択につながったと。



ロシアはそれに応じて介入し、ポーランド勢力を追い出します。ここから見方が分かれます。



ロシアの立場からすると、同じ東スラブ人であり、「助けを求められたから支援した」という認識になります。一方でウクライナ側からすると、「一部が助けを求めただけで、全員ではない」という感覚になるわけです。



この出来事をきっかけに、ウクライナは長くロシアの支配下に置かれることになります。



-----そこから現在につながる関係になっていくんですね。



ウクライナという国家が再び現れるのは20世紀初頭です。ロシア革命のとき、ロマノフ朝を倒すためにレーニンは各地の民族運動と協力します。その流れでウクライナの独立も一度は認められました。



ただその後ウクライナでは内戦が起こり、最終的にはソビエト勢力が勝利します。結果としてウクライナもソ連の一部となり、ソ連崩壊のときに再び独立国家として成立しました。



-----ただ、こうした歴史的背景を理解することと、侵攻そのものを肯定することは別の問題ですよね。



もちろん。生徒にもよく言うのですが、歴史的な背景を理解することと、現在の行動をどう評価するかは別です。



直接質問された場合には、「現代社会では、先に武力を使った側が批判される」という話はします。そのうえで、歴史的背景も知っておく必要があるということですね。

中東情勢を理解する鍵はどこにある？

-----イスラエルとイランの対立について、「ここから押さえておくと理解しやすい」という起点はありますか？



最低でもイスラエル建国からですね。そして大きな枠組みとして、アラブ人、ペルシア人（イラン人）、トルコ系、ユダヤ人、クルド人などがいるということは理解しておきたいです。



それに加えて宗教です。イスラム教とユダヤ教の違い、さらにイスラム教の中でもスンニ派とシーア派に分かれているという対立があります。このあたりが基本の軸になります。

-----民族と宗教が基本の軸になるということですね。中東情勢は非常に複雑で、理解が難しい印象があります。



ただ、イスラム教が成立した直後の時代までは比較的単純なんです。ムハンマドがいてイスラム教が成立し、正統カリフ時代を経てウマイヤ朝、アッバース朝と続きます。



この頃まではイスラム世界は大きな一つの勢力としてまとまっていました。ただアッバース朝が衰退すると、地方勢力が次々に分裂していき、そこから構造が複雑になっていきます。



-----イスラム世界が分裂していくところが転換点になるわけですね。



もう一つ難しいのは、当時の国家の境界と現在の国境がほとんど一致していないことです。



ヨーロッパなら、イタリアやドイツなど現在の国の位置がだいたいわかりますよね。そのうえで「この地域にかつてこういう国があった」と理解できます。



ところが中東の場合、現在の国境と当時の国家の範囲が大きく違います。しかも王朝が変わるたびに勢力範囲も大きく変わるので、全体像をつかむのが難しいんです。

ナショナリズムとグローバリズムはなぜ揺れ動くのか

-----書籍の中でも触れられていましたが、近年は反グローバリズムの流れも強くなっていると感じます。この点について、どのように見ていますか。



トランプ大統領の動きなども象徴的ですが、世界全体の流れとして、たしかに現在は反グローバリズムの方向に動いていると思います。おそらく、この流れはしばらく続くのではないでしょうか。



ただ、反グローバリズムが完全に正しいかというと、そうとも言い切れません。歴史を見ていると、ナショナリズムの時代とグローバリズムの時代が行き来してきたからです。



国ごとに団結して国家の利益を重視するほうがいい、という考え方が強まる時代があります。しかし、それだけでは国内格差が広がったり、大きな市場にアクセスできなくなったりする。そこで、世界をつないだほうが発展するという発想が広がり、グローバリズムが進みます。



ところが、そのグローバリズムが行き過ぎると、今度は国民国家のまとまりが弱くなり、「やり過ぎではないか」という反動が出てきます。そして再びナショナリズムが強くなる。

-----ナショナリズムとグローバリズムが振り子のように行き来してきたと。



そうですね。どちらか一方が正解というより、歴史の中でバランスを取りながら揺れ動いてきたと言えると思います。今は行き過ぎたグローバリズムへの反動として、反グローバリズムの声が強くなっている時期なのではないでしょうか。

歴史を学び、世界の流れを予測する

-----中東情勢やウクライナ戦争、あるいは台湾有事など、現在の国際情勢を理解するうえで、どのように学んでいけばよいと思いますか？



ニュースは、長く続いているマンガを途中から読み始めるようなものです。それまでの経緯を知らないと、なぜその出来事が起きたのかが見えにくい。ただ、だからといって最初から全部読むのも大変ですよね。



世界史も同じで、ニュースを見ていて「気になるな」と思ったことを少し調べてみる。YouTubeやXなども含めて、そこから徐々に興味を広げていけばいいのではないかと思います。



-----台湾有事など日本に直接影響がありそうなテーマだと、関心も高まりそうです。



生徒からも「台湾はどうなるんですか」と聞かれることがあります。その背景を理解するには、中華人民共和国がどう成立したのかを押さえることが重要です。



蒋介石の国民党と毛沢東の共産党が戦った国共内戦の結果、毛沢東が中国本土で中華人民共和国を建国し、蒋介石は台湾へ逃れて中華民国政府を維持する。この流れは教科書にも書かれています。



ただ、その後の文化大革命や天安門事件、台湾の戦後史などは、かなり簡略化されている印象があります。予備校でも第二次世界大戦後の部分は「戦後史」としてまとめて扱われることが多いですね。

-----最近は国際情勢の緊張が高まり、日本でも不安の声を聞くことがあります。歴史を学ぶことは、そうした状況を冷静に見ることにつながるのでしょうか。



歴史を学べば必ず冷静な判断ができるかというと、難しい部分もあると思います。ただ、大きな流れを見ることはできます。例えばグローバリズムと反グローバリズムのように、世界が今どちらの方向に動いているのか、という流れです。



歴史を振り返ると、その時代を動かした人物は当時の人から見ると予想不能に見えたことも多い。例えばナポレオンもそうです。今のトランプの行動も、一つ一つを見ると理解しにくい部分がありますが、後から振り返ると「こういう流れだったのか」と説明できる可能性があります。



今はトランプの「Make America Great Again」や、イタリアのメローニ政権、ハンガリーのオルバン政権のように、自国の利益を優先する政治が広がっている印象です。そうした流れが、これからの時代は強くなっていくのかもしれません。



取材・文／毛内達大

『新装版 教科書から消えた世界史』（扶桑社）

土井昭

2026年2月28日

1,320円（税込）

384ページ

ISBN： 978-4594102227

■「学校で学んだ世界史」は、本当に“真実”だったのか？

教科書に載らなかった事実、意図的に省かれた視点、勝者によって書き換えられた歴史──



本書は、私たちが“当たり前”として信じてきた世界史を根底から問い直す一冊です。

歴史は単なる過去の記録ではありません。それは政治・経済・宗教・権力と密接に結びつき、「誰が、どの立場で語るか」によって姿を変えます。



本書では、

・なぜ宗教対立は今も終わらないのか

・なぜ日本は植民地化を免れたのか

・なぜ戦争は「正義」の名のもとに繰り返されるのか

・なぜ独裁者は支持され続けるのか

といった現代ニュースの核心につながる問いを、「教科書では語られない背景」から丁寧に解き明かしていきます。



■ ビジネス書以上に“実生活で役立つ”世界史

経済危機、戦争、民族対立、情報操作──歴史を知ることは、情報を疑い、構造を見抜く力を養うことです。

SNSやニュースが溢れる今だからこそ、本書はフェイクニュースや偏った報道に振り回されないための「思考の武器」を与えてくれます。



■ 世界およそ70か国を訪れた著者による「生きた歴史」

著者は元高校教員・現役予備校講師として世界史を教え、さらにおよそ70か国を実際に訪問。YouTubeチャンネル「世界史解体新書」は累計2000万回再生を突破。

机上の理論ではなく、現地で見て・聞いて・感じたリアルな視点だからこそ、歴史が「知識」ではなく「実感」として腑に落ちます。



■ こんな方におすすめ

・世界史が苦手だったが、もう一度学び直したい方

・ニュースの裏側を理解したい方

・国際情勢・政治・経済を構造的に知りたい方

・思考力・判断力を鍛えたいビジネスパーソン

・教養として“深い世界史”を身につけたい方