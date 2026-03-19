現行の2022年から26年までの労使協定（CBA）では、フリーエージェントとしてマイナー契約を結んだ「Article XX（B）」該当選手に対し、統一されたオプトアウト日が設定されている。

この条件は主に、MLBで6年以上のサービスタイムを持ち、前年シーズンをメジャーのロースターまたは負傷者リストで終えた選手に適用される。これらの契約における統一オプトアウト日は、開幕5日前、5月1日、6月1日の3回に設定されている。

今季のレギュラーシーズンは来週25日（水）に開幕予定であり、マイナー契約でキャンプに参加しているArticleXX（B）該当選手は、今週末にオプトアウトを行使する機会を得ることになる。選手がこのオプトアウト条項を発動した場合、球団は48時間以内にその選手を40人枠に加えるか、あるいはフリーエージェントとして放出するかを決断しなければならない。

米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がこの33選手のリストを並べているが、その中には元ドジャースのライアン・ブレイジャー投手（レンジャーズ）、ウォーカー・ビューラー投手（パドレス）、マイケル・コンフォート外野手（カブス）、ユーティリティのクリス・テーラー（エンゼルス）らが含まれている。