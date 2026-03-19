木村文乃、手作りの“ひとりめし”＆わが子への手料理披露「美味しそう」「同じカレーでもレパートリーが豊富」
俳優の木村文乃（38）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。手作りの“ひとりめし”を披露した。
【写真】「レパートリーが豊富」ハッシュドポークメインの“ひとりめし”を披露した木村文乃
木村は「今日のひとりめし」と紹介し、ハッシュドポークをメインに、副菜を添えた彩り豊かな食卓を公開。そのほかのメニューについては「ほうれん草としめじのおひたし」「トマトとオニスラの甘ポン和え」「かぼちゃ煮」と明かした。
さらに「ハッシュドポークって甘くて美味しいけど自分で作ると、ケチャップとソースでごはん食べてるのか…ってなります。笑」とつづり、「先日作ったグリーンカレーもレシピによっては驚く量の砂糖入れたりするのでそりゃ外食は太るよな…ってなったりします」とコメント。それでも「でも美味しいから作っちゃうんですけどねっ笑」と、料理への思いをユーモアたっぷりに記している。
投稿では、さらに、かわいらしいプレートに盛り付けた子ども向けのごはんも披露しており、丁寧に作られた家庭料理の温かみが伝わる内容となっている。
コメント欄には「うっわぁ！美味しそう めちゃくちゃお腹すいたー!!」「ハッシュドポーク!!美味しそうです…グリーンカレーも食べてみたい」「同じカレーでもレパートリーが豊富でいつも新鮮味があって美味しそうです」「カレー大好きです！」などの声が寄せられている。
木村は、2016年11月に演技講師の男性との結婚を発表するも、19年夏頃に離婚。23年3月に一般男性との再婚を発表し、同年7月に第1子出産を報告した
【写真】「レパートリーが豊富」ハッシュドポークメインの“ひとりめし”を披露した木村文乃
木村は「今日のひとりめし」と紹介し、ハッシュドポークをメインに、副菜を添えた彩り豊かな食卓を公開。そのほかのメニューについては「ほうれん草としめじのおひたし」「トマトとオニスラの甘ポン和え」「かぼちゃ煮」と明かした。
さらに「ハッシュドポークって甘くて美味しいけど自分で作ると、ケチャップとソースでごはん食べてるのか…ってなります。笑」とつづり、「先日作ったグリーンカレーもレシピによっては驚く量の砂糖入れたりするのでそりゃ外食は太るよな…ってなったりします」とコメント。それでも「でも美味しいから作っちゃうんですけどねっ笑」と、料理への思いをユーモアたっぷりに記している。
コメント欄には「うっわぁ！美味しそう めちゃくちゃお腹すいたー!!」「ハッシュドポーク!!美味しそうです…グリーンカレーも食べてみたい」「同じカレーでもレパートリーが豊富でいつも新鮮味があって美味しそうです」「カレー大好きです！」などの声が寄せられている。
木村は、2016年11月に演技講師の男性との結婚を発表するも、19年夏頃に離婚。23年3月に一般男性との再婚を発表し、同年7月に第1子出産を報告した