外反母趾の小指版、内反小趾も増えている!? 姿勢と歩き方の改善だけで「広がった足幅」を引き締める方法【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

外反母趾の小指版、内反小趾も増えている

原因も治し方も外反母趾と一緒

外反母趾は親指に角度がつくのが特徴ですが、同じように小指側に角度がつく足の疾患があります。それが「内反小趾」です。

内反小趾は外反母趾にくらべてあまり知られていないので、放置されていることがよくあります。しかし、悪化すると外反母趾より痛みがひどく、出血することもある厄介な疾患。ですから、どのような病気でどのようなしくみで発生するかを、まずは知っておくことが大切です。

なぜ小指に角度がつくかというと、理由は外反母趾と一緒に、足幅が広がってしまったため。しかし、外反母趾は親指の付け根側に足幅が広がっているのに対し、内反小趾は小指の付け根側に足幅が広がります。この違いは、歩き方のクセによるものです。

外反母趾は、足の骨がゆるんだ回内の状態で歩くこと、つまり「過剰回内」が原因で起こります。また過剰回内だと、足がゆるんで不安定なので足の指で地面を強く蹴るようにして歩くクセがつきます。このとき親指側で地面を蹴れば外反母趾に、小指側で蹴れば内反小趾になるというわけです。

どちら側で蹴るかは足首やひざの向き、股関節の使い方などによって変わってきますが、治し方はどちらも同じ。足の指で地面を強く蹴らないように心がけるなど、歩き方の悪いクセを正すことが、唯一の治療法になります。

内反小趾とは

外反母趾と同様に、小指の付け根が広がってしまった状態

外反母趾 親指の付け根が広がっている 内反小趾 小指の付け根が広がっている

たった10度で内反小趾

治し方は外反母趾と同じで指で強く蹴らないようにして歩くこと

歩き方のクセで小指を酷使している状態。使わないように意識しましょう。

足の外側＆かかと側を使って歩くことを意識、小指を使わないようにすることで、痛みや横幅も徐々に改善されます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志