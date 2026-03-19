いよいよ19日に甲子園で第98回選抜高等学校野球大会が開幕する。1964年、サンフランシスコ・ジャイアンツで村上雅則投手がMLBデビューしてから62年。多くの日本人選手が海を渡り活躍しているが、その村上投手をはじめドジャース・大谷翔平選手（31）ら多くのメジャーリーガーたちは早春の甲子園を経験。世界の舞台へ羽ばたいていった。「メジャーリーガーたちのセンバツ」と題して、センバツの舞台から大リーグに挑んだ選手たちを振り返る。（構成 浅古正則）※MLB所属球団はメジャー選手登録されたチームのみ記載。

■岡本和真（智弁学園＝奈良）MLBブルージェイズ

今春大舞台に挑む岡本和真が憧れの甲子園の土を踏みしめたのは2014年春だった。高校通算57発、関西屈指のスラッガーは1回戦三重戦で大噴火した。初回の第1打席、三重の先発左腕・今井が3―2から投じた高めに浮いた変化球をバックスクリーンに運んだ。第2打席は中前打。第3三打席は左翼にこの日2本目の本塁打を放ち4打数3安打、2本塁打、2打点と鮮烈な甲子園デビューを果たした。1月24日のセンバツ出場決定時「バックスクリーンに1発打ちたい」と宣言。それから60日後、初打席で白球を約束した場所に放り込んだ。

「有言実行できてホっとしました。甲子園は広い球場なので（ダイヤモンドを）回っていて気持ち良かった」

前年秋の近畿大会までは4番を務めていたが、センバツでは3番。初回から必ず打席が巡り、対戦相手に強烈なダメージを与えるこという小坂監督の狙いだった。その思惑通りに破壊力抜群の1発。古豪・三重を震え上がらせた。大会記録に並ぶ1試合、2本塁打は後に巨人の先輩となる清原和博、松井秀喜、中田翔ら甲子園を沸かせたスターたちに肩を並べた。

2回戦の相手は大会NO・1左腕といわれた佐野日大（栃木）の田嶋大樹（現オリックス＝17年1巡目）。投打の大物対決となったが、初回の第1打席は左飛。4、6回の好機では低めにボールになるスライダーと、意表を突いた内角直球でともに三振に仕留められた。同点の9回からはマウンドに上がった。延長10回、先頭打者に安打を許すと、四球と野選で無死満塁に。気迫で2者連続三振を奪ったが、最後は直球を左前に運ばれ力尽きた。

最後の夏、奈良大会決勝で宿敵・天理を撃破。悲願の日本一を目指したが、明徳義塾の前に初戦敗退した。高校通算73発のスラッガーは涙を流しながら「次の世界で、できればプロで頑張りたい」と誓った。巨人入りから12年後、もう一段上の“次の世界”に挑むために海を渡った。

◆2014年巨人1巡目〜2026年〜ブルージェイズ