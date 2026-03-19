「サイコパス犯の言葉に検察が騙された」モーテル連続殺人事件めぐる捜査結果に元プロファイラー痛烈批判【韓国】

韓国の「モーテル連続殺人事件」の被疑者キム・ソヨン（20歳、女）に対する検察の捜査結果をめぐって、警察庁のプロファイラー（犯罪心理分析官）出身で又石（ウソク）大学警察行政学科の兼任教授を務めるペ・サンフン氏が痛烈な批判を浴びせて注目を集めている。

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ペ教授は検察が結論づけたキム・ソヨンの犯行理由について、「犯罪者の嘘の物語をそのまま写しただけの、情けないレベルだ」と主張した。

3月18日、法曹界によると、検察は捜査の結果、キム・ソヨンの犯行理由を「家庭不和によるサイコパス傾向の形成」と規定した。これに対し、ペ教授は「家庭不和」という用語自体が不適切であると指摘した。

ペ教授は「幼少期に父親から日常的な暴行や暴言にさらされていたのであれば、それは『児童虐待』であって、どうして単純な『家庭不和』などと言えるのか」とし、「児童虐待を受けたからといって、誰もが自己中心的な気質を持ったり、連続殺人犯になったりするわけではない」と強調した。

また、ペ教授は幼少期の虐待経験とサイコパス傾向の形成を結びつけた検察の説明についても、説得力に欠けると見ている。彼は「児童虐待の被害者は、むしろ非常に依存的な形態を示すケースが多い」とし、「虐待のせいでサイコパスになったという論理は、世界的に見ても類を見ないほど荒唐無稽な話だ」と皮肉った。

続けてペ教授は、今回の検察の発表は、連続殺人犯による「物語の切り売り」に検察が騙された結果だと主張した。彼は「ユ・ヨンチョル、カン・ホスン、チョン・ナムギュといった者たちは、自分たちの物語が社会に飲み込まれることをよく知っている」とし、「キム・ソヨンが好き勝手に語った話を、検察が分析もせずに起訴状に貼り付けたものだ」と批判した。

キム・ソヨン（写真提供＝ソウル北部地方検察庁）

さらにペ教授は、このような状況下では捜査機関が専門家に助言を求めるべきだと提言した。彼は「捜査チームが犯罪者の物語に騙されれば、結局、裁判官もそれに沿った判決を下すことになる」とし、「能力がないのであれば、できないと認めるか、専門家にまっとうな助言を仰ぐべきだ。このようなお粗末な捜査は、笑いぐさでしかない」と声を荒らげた。

一方、検察はキム・ソヨンに対する心理分析や精神医学・法医学の専門家への相談、自宅の家宅捜索、参考人調査など、補完捜査を徹底した結果であるとの立場を示している。

検察は「被告人は幼少期、父親による日常的な飲酒後の暴行や暴言にさらされ、身体的な脅威と不安を経験しており、こうした家庭環境によって情緒的に社会から断絶され、強い自己中心的な気質を持つに至ったものと見られる」とし、「専門家の分析によれば、被告人は罪悪感や共感能力の欠如、自己中心的な態度、不安定な対人関係による感情調節の困難さと顕著な衝動性を示しており、こうした傾向が極端な犯罪を引き起こす要因になったという」と強調した。

キム・ソヨンは昨年12月中旬から今年2月9日にかけて、20代の男性3人にベンゾジアゼピン系の薬物が入った飲料を渡し、意識を失わせたり死亡させたりした疑いで、今月10日に拘束起訴された。

このうち2人が死亡、1人が治療を受けて回復したが、警察によれば、キム・ソヨンによる被害者がさらに3人確認されている。これを受けて警察は、キム・ソヨンが連絡を取っていた男性数十人を対象に、追加の被害がないか確認作業を進める方針だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）