安田章大×のんがW主演！映画『平行と垂直』のティザービジュアル＆特報映像が公開

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安田章大（SUPER EIGHT）が“作品のメッセージを届けたい”と初めて企画から参加し、のんとW主演を務める映画『平行と垂直』のティザービジュアルが公開された。

■障がいのある兄と結婚を控える妹の心あたたまるヒューマンドラマ

兄の大貴（安田章大）は自閉スペクトラム症。現在は清掃の仕事に就き、周囲のサポートを受けながら自立した生活を送っている。妹の希（のん）は、カウンセラーとして働きながら兄を支えて生きてきた。ふたりの生活は変わることなく続くと思っていたが、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからに向き合うことになる。それは、ふたりのこれまでに向き合うことでもあった…。

安田章大が、劇団ふくふくやを主宰し女優としても活躍する山野海のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。

そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家の方々に監修を仰ぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた本作。

安田はASDの役を演じるにあたり、幾度となく専門家のレクチャーを受け、ASDなどの特性をもつ方々が通う教育機関を訪れて生徒の方々と交流を持つなどして理解を深め、真摯に役作りに向き合った。

一方、カウンセラーとして働きながら兄を支える妹・希役を演じるのんも、本作の脚本に感銘を受けて、希役のオファーを快諾。実際に障がいのあるきょうだいを持つカウンセラーの方々から話を聞く機会を持つなど、こちらも誠実に役作りに取り組んだ。

さらに本作の舞台となった大阪府堺市出身で、これまで最年少受賞を含む3度の日本アカデミー賞音楽賞優秀賞に輝いた気鋭の作曲家・富貴晴美が音楽を手掛け、ぬくもりある音色で物語を彩る。

そして中江裕司、行定勲、井筒和幸、森崎東、根岸吉太郎など、多くの監督のもとで経験を積み、監督デビュー作『かぞくのひけつ』で第47回日本映画監督協会新人賞、新藤兼人賞を受賞し、『毎日かあさん』、『マエストロ！』など心あたたまる作品を生み続ける小林聖太郎が、地元・大阪を舞台に、兄と妹の感動の絆の物語を完成させた。

このたび、解禁されたビジュアルでは、平行と垂直にデザインされた印象的なタイトルロゴを真ん中に、川べりの階段で向かい合ってジャンケンをする兄・大貴（安田章大）と、笑顔を浮かべる妹・希（のん）の姿が写し出されている。

お互いグーを出し合っておあいこ同士のふたりの横には、「ずっと、ふたりで生きてきた」というふたりの関係性を示す象徴的な言葉が優しく添えられており、ともに歩んできた道を胸に抱きながら唯一無二の存在であるお互いを大切に想い合う気持ちが伝わってくる、そんな陽だまりのような優しさに包まれた温かなビジュアルとなっている。

■本編映像を使用した特報映像も解禁

さらに、ふたりの温かくも強い絆が垣間見える、初の本編映像を使用した「特報映像」もあわせて解禁。

映像は、曲がるときに必ず足を止めて垂直に曲がる習慣を持つ自閉スペクトラム症の兄・大貴の姿から始まり、そんな大貴との週に一度の夕食中に「やばいやばい、急に私もうれしなってきた！」と笑顔で結婚の報告をする妹・希に、「希、結婚する…」と少し複雑な表情を浮かべる大貴の姿が印象的だ。

「今までと何も変わらへんから大丈夫よ」と大貴に語りかける希。そして「ずっと、ふたりで生きてきた」という言葉とともに、「ジャイケンホイ!」と子どもの頃と変わらず仲良くジャンケンをする大人になったふたりの姿がオーバーラップしていく。

希の結婚を機に、思いがけずお互いの過去と未来に向き合うことになるふたり。「大切な人の心の声が聞きたいって、ずっとそう思ってました…」、心からの言葉で語る希の声とあわせ、映像の最後では大貴が希の頬に優しく手を差しのべるシーンも映し出され、安田が製作を熱望し並々ならぬ想いで作り上げた本作に、さらなる期待が高まる映像となっている。

映画『平行と垂直』は、8月28から新宿バルト9他にて全国公開。

■映画情報

『平行と垂直』

2026年8月28日（金）全国公開

出演：安田章大 のん

伊島空 高山トモヒロ 谷村美月 福田転球 芦川誠 早織 久保田磨希

河野咲良 高田幸季（「高」は、はしごだかが正式表記） 武藤凪 林英世／神野三鈴 菅原大吉

監督：小林聖太郎

原案・脚本：山野海

音楽：富貴晴美

企画：安田章大

製作：「平行と垂直」製作委員会

製作幹事・配給：東映ビデオ

(C)2026「平行と垂直」製作委員会

【STORY】

自閉スペクトラム症の大貴と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希。兄妹は幼い頃に母親を亡くし、ネグレクト気味の父親から距離を置き、ふたりで懸命に生きてきた。

大貴はほとんど会話をせず表情もあまり変わらないように見える。グループホームから自立を目指して、一人暮らしを始めた大貴は独自の規則を持っている。全てを平行と垂直に並べるほど几帳面でこだわりが強く、机に並ぶ食器も丁寧に揃える。週に一度の希との食事の時間は決まって19時。1分でも過ぎると落ち着かなくなる。

カウンセラーの仕事をしている希は恋人からプロポーズを受け、一抹の不安を抱えながら兄とともに婚約者の両親に会いに東京へ行くことに…。

■関連リンク

『平行と垂直』作品サイト

https://www.toei-video.co.jp/heikoutosuichoku/