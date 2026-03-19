春から公式戦、練習試合と明徳義塾は負け知らずの52連勝で、02年（平14）夏の甲子園に乗り込んだ。主将の森岡良介（元中日、ヤクルト、現楽天コーチ）を中心に、4番が捕手の筧裕次郎（元オリックス）、エースの田辺佑介は球速はなくても、制球力が高く、走者を置いたセットからの投球でも崩れないタイプの投手やった。戦力的にも十分戦える能力はあると思っていた。夏の甲子園スタメンはこう組んだ。

（8）山田裕貴（3年）

（7）沖田浩之（2年）

（6）森岡良介（3年）

（2）筧裕次郎（3年）

（1）田辺佑介（3年）

（5）梅田大喜（1年）

（3）山口秀人（2年）

（9）泉元竜二（3年）

（4）今村正士（3年）

大きい選手はいなかった。明徳義塾はそれがいつものこと。森岡でも1メートル76、筧も1メートル74。平均身長は1メートル72くらいやな。野球は動けんとダメ。デカくて小回りも利く選手はそんなにおらん。小さい選手でも動けたらいい。そうやって選んだメンバーだったな。

酒田南（山形）との初戦は田辺が5安打完封。打線も8犠打を記録して、着実に得点を重ねた。明徳義塾らしさが出て5―0。春夏を合わせて甲子園初戦を14連勝に伸ばしたスタートだった。2回戦も青森山田に9―3。3回戦の相手は名将・木内幸男監督が率いる常総学院（茨城）だった。

この試合が夏のポイントになった。98年（平10）の選抜でも対戦し、4点を失いながら逆転で5―4で勝っていた。下馬評では攻めの明徳、守りの常総というように見られていたな。

でも点の取り合いになった。初回に先制されたが、2回に下位打線から5安打を集中して3点を取って逆転。3回にも1点を加えた。でも常総学院もさすがにしぶとい。5回2死無走者から四球と2本のタイムリーで2点。7回には1年生梅田の2失策とセーフティースクイズで追い付かれた。4―4の同点。木内監督の身ぶり手ぶりの動作、選手に何を伝え、それにどう応えて動くのか。相手ベンチからも目が離せなくなった。

8回に均衡が破れた。常総学院は2本の内野安打で2死一、二塁として6番の宮崎渓くんが左翼にライナーを放った。ヒットは覚悟したが、沖田が無理に突っ込んで後逸。記録は2点三塁打となったが、終盤で痛い守りのミスが出た。

甲子園はこれが怖い。互角の勝負ではミスをしたら負ける。木内監督にとっても最高の形での勝ち越しだったはず。8回表を終わった時点で4―6。こちらの打線も2番手で登板していた2年生の飯島秀明くんに4回から7回まで3人で攻撃を止められていた。しっかり緩急をつけられていた。だが、試合は動いた。

◇馬淵 史郎（まぶち・しろう）1955年（昭30）11月28日生まれ、愛媛県八幡浜市出身の70歳。三瓶高―拓大。83年に社会人の阿部企業で監督に就任、86年に都市対抗初出場、日本選手権で準優勝。90年から明徳義塾の監督に就任、02年夏の甲子園で優勝。監督として甲子園通算39回出場（春17回、夏22回）は歴代1位。甲子園55勝は歴代4位。23年には日本代表監督としてU―18W杯優勝を果たした。