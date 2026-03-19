フジテレビは19日、今月22日に放送される大人気アニメ「サザエさん」の1時間スペシャル「サザエさん 春の行楽スペシャル」（後6・00）に、日本を代表する実力派声優の1人、沢城みゆきがゲスト声優として出演すると発表した。

幅広いキャラクターを変幻自在に演じ分け、「ゲゲゲの鬼太郎（第6期）」の鬼太郎、「ルパン三世」の峰不二子など超有名キャラクターを数多く演じてきた沢城。「サザエさん」には初登場で、「サザエ、シャチに会いに行く！」でサザエの高校の同級生・美波を演じる。

オファーを受けた時は「えー！私でいいんですかーー！！！」と子供のように喜んだ後、「冷静になると足が震えました…！」と国民的アニメ初出演に武者震いしたという。「まさか、あのサザエさんと同級生になる日が来るだなんて！そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！」と感激を明かし、「磯野家のみなさん、そして視聴者のみなさんにシーワールドの魅力を伝えきるぞー！と言う気持ちを胸いっぱいにして、マイク前に立ちました」と収録を振り返った。

美波は、サザエさん一家が訪れる鴨川シーワールドで新米飼育員として働く役どころ。シャチのトレーナーになる夢をかなえた美波に同窓会で再会したサザエが、そこで誘われたことをきっかけに磯野家全員で訪れるというエピソードとなっている。

鴨川シーワールドの日本屈指のオーシャン・スタジアムを磯野家に案内しつつ、終盤にはシャチとのパフォーマンスを磯野家が見守る中で披露。美波の飼育員やトレーナーとしての姿は磯野家の面々にさまざまな感情を呼び起こすのだが…。

沢城は「美波がワカメちゃんに伝えたメッセージは、見てくれている子どもたちに私も手渡したい言葉になりました。大人の皆さんには、友達と、家族と、子どもと一緒にイルカショー見に行きたいなと思っていただけたら、それ以上のことはありません。水族館も魅力的ですが、美波の言葉を借りれば、サザエの家族は本当に楽しくて素敵。ぜひご視聴ください！」と視聴者へメッセージを送っている。

「春の行楽スペシャル」は、「サザエ、シャチに会いに行く！」「磯野家、整理します！」「どうなる、お花見」「タラちゃん川の字」の4本立てで放送される。