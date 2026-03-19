ロッテは18日、3月27日からJR東海「推し旅」とのコラボレーション企画として「千葉ロッテ×JR東海 東海道新幹線に乗ってレッツゴーマリーンズ 第2弾！」を実施することになったと発表した。

各対象期間中、東海道新幹線を乗車中に特設サイトにアクセスした方に、球団公式電子トレカコレクション「MARINES COLLECTION」のコラボ限定トレカをプレゼント。今年は、前期・後期で各3種の計6種のカードが登場。さらに追加特典として、各対象期間中、コラボ限定トレカを獲得するたびに貯まる乗車スタンプを3個貯めると、コラボ限定イベントへの応募が可能となる。

また、エクスプレス予約会員・スマートEX会員を対象とした千葉ロッテマリーンズ2026レギュラーシーズン公式戦無料招待企画（抽選）も実施する。応募方法などの詳細については「推し旅」の特設サイトにて。

▼ 『千葉ロッテ×JR東海 東海道新幹線に乗ってレッツゴーマリーンズ 第２弾！』

■東海道新幹線車内限定コンテンツ

「千葉ロッテ×JR東海コラボ限定トレカダウンロード(Mコレ)」シリアルコード発行期間（前期）：3月27日（金）〜6月14日 （日） ※6月15日(月)より後期実施予定

追加特典：コラボ限定トレカ3種獲得(東海道新幹線に3回乗車、前期乗車スタンプ3個取得)で以下の限定イベントへの応募が可能

限定イベント：

・7月18日（土）開催のOB選手と観戦する「パーティールーム観戦会」へご招待

・11月開催予定のファン感謝祭で人気選手との写真撮影会参加権（ファン感謝祭チケット付）

限定イベント応募期間（前期）：3月27日（金）〜6月14日（日） ※6月15日（月）より後期実施予定

■エクスプレス予約会員

・スマートEX会員向け！千葉ロッテマリーンズ戦無料招待（抽選）、応募期間：3月27日（金）〜6月14日（日）