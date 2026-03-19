19万回表示され2.2万の「いいね」を獲得しているのは、虹の橋を渡った猫の遺骨を持ち帰った日の出来事。投稿には「これは切ないですね」「やばい泣けてきます」「めちゃ泣いた」と、思わず涙する視聴者からのコメントが多数寄せられています。

【動画：『大好きだったお姉ちゃん猫』の骨壺に……弟猫がとった『予想外の行動』】

葬儀を終えて帰ると

Threadsアカウント「ぢゅん」に投稿されたのは、黒猫のピアちゃんが虹の橋を渡り、葬儀を終えたあとの出来事。ピアちゃんは、小さな骨壺に入っておうちに帰ってきたのだそうです。すると、そこへキジトラのルイくんがやってきたそう。

驚いたことに、ルイくんはピアちゃんだとわかっているように顔をすり寄せたといいます。ゆっくりと、慈しむように、何度も何度もスリスリしていたそうです。ルイくんは、お姉ちゃんであるピアちゃんのことが大好きだったのだとか。

となりにちょこん

ピアちゃんに話しかけるようにたっぷりスリスリしたあとは、となりに並ぶようにして座っていたとのこと。「お姉ちゃんがここにいるから、ぼくもここにいる」という気持ちだったのかもしれません。

しばらくその場を離れなかったルイくんは、一緒にひなたぼっこをするように寝そべることもあったそうです。小さくなって帰ってきてもピアちゃんだとわかること、一緒にいようとすること、すべてが愛おしい行動です。

きっとまた会える

ルイくんがピアちゃんから離れない様子を見ていた飼い主さん。ふたりの絆を感じ、寂しさが込み上げてきてしまったといいます。それでも「すぐ会えるような気がする」と、不思議な気持ちにもなったとのこと。

ルイくんが離れなかったということは、ピアちゃんはそこに確かにいたということ。ピアちゃんも同じく離れがたく思っていたに違いありません。きっとまた、姿は変わっても、このおうちに帰ってきてくれることでしょう。

投稿には、視聴者から「すぐ会える気がする、って言うの凄く分かります！」「生まれ変わりで帰って来ますよ！」などの温かいコメントも届いていました。

Threadsアカウント「ぢゅん」では、ルイくんとピアちゃんがのんびり気ままに過ごす様子がたくさん見られますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ぢゅん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。