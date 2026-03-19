『新感覚』キタッッ！！【ローソン】しっとりやわらかい♡「新作スイーツ」って？

焼き菓子好きやクリーム好きの心を満たしてくれそうな「新作スイーツ」が【ローソン】に登場。クリームたっぷりのやわらかなビスケットサンドは、一度食べたらハマってしまうかも。ぜひ食べ比べもしてみて。

片手で食べられるお手軽感！「しっとりビスケットサンド クリーム」

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「新感覚ビスケットサンド」「食感が今までにない感じで美味しい」と語るこちら。やや厚めのビスケットにクリームをサンドした、シンプルな見た目です。片手で気軽に食べられそうなサイズ感で、休憩タイムのおやつにもぴったり。

甘さ控えめなクリーム

「しっとりビスケットサンド クリーム」は、@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく「しっとりと口の中でほどける素朴な味わいのビスケット」と「もっちりとしたミルキーで甘さ控えめなクリーム」を組み合わせているよう。ビスケットがしっとりしていることでクリームから剥がれにくく、同時に味わいやすいのがポイント。

チョコチップ入りの贅沢感「しっとりビスケットサンド ショコラ」

同じビスケットサンドシリーズから登場している、ショコラ味。チョコチップ入りのビスケット生地が使われており、自分へのご褒美にもぴったりです。こちらも@sujiemonさんによると「しっとりやわらかいビスケット」とのこと。食後のデザートに選ぶのも良さそうです。

チョコ好きにはたまらないガナッシュをサンド！

「しっとりビスケットサンド ショコラ」には、@sujiemonさんいわく「くちどけのよいミルククリーム」と「カカオ62%使用の濃厚ガナッシュ」をサンド。筆者も食べましたが、甘すぎないビターな味わいで食べやすく、ほんのりとショコラの風味が良いアクセントとして感じられました。コーヒーや紅茶のお供にぜひ味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino