春の風物詩・センバツ高校野球がいよいよ開幕。初日から初戦を迎えるのが、愛知の中京大中京。実はこの冬、選手たちはある取り組みを行ったそう。

【写真を見る】【センバツ高校野球】空腹時間を作らない“補食”&筋トレで肉体改造 甲子園常連校･中京大中京 秋の悔しさバネに大奮闘

強くなるために奮闘したナインに密着しました。

春夏通算60回以上甲子園を経験している、愛知の強豪 中京大中京硬式野球部。この春・33回目のセンバツ出場を決めました。5度目の春の頂点に向けて、一直線かと思われましたが…

（半田直暉選手）

「自分たちの力のなさを感じた大会でした」





（田中大晴選手）「コールド負けを想定していなかったので、悔しさがめちゃめちゃ残った」

去年11月、秋の全国大会・明治神宮大会初戦で屈辱のコールド負けを経験。



（石本侃大選手）

「最初に感じたのがやっぱり体の大きさが全然違うなというところ」



（松田知輝選手）

「圧倒的に体格差で負けた」

3か月で秋のスタメンは平均約6キロ増量!

そこで、この冬行ったのが…とにかく食べて、食べて、食べる！そして、キツ～い筋トレも。



Q.体重はどのくらい増えた？

（安藤歩叶投手）

「7キロくらいですね」



（石本侃大選手）

「7～8キロくらい増えました」

（半田直暉選手）

「秋始まった時70キロで、年明けた時78キロだったんで、8キロくらい増えた」

なんと約3か月で秋のスタメンは、平均約6キロ増量！ちなみに荻田翔惺キャプテンは、中学時代も76キロと大柄でしたが、この冬さらに大きくなったそうで…

（荻田主将）

「7キロくらい増えました※現在93キロ」

Q.理想が100点だとすると仕上がり具合は？

「90点くらいですかね。あともう少し頑張りたい」

まだまだ育ち盛りの部員たち！徹底した体づくりのヒミツは、どこにあるんでしょうか。

“補食”で空腹時間を作らない！

Q.今のおにぎりは（昼ごはんとは）別？

「補食です」

「補食でおにぎりとか食べています」

この朝・昼・晩の3食に加えて食べるという“補食”。

（半田直暉選手）

「これはお母さん特製のおにぎりです」



Q.具はなんですか？

「ツナです。めちゃくちゃおいしいです」

空腹の時間をなるべく作らないよう、家から持ち込んだおにぎりなどを授業の合間に食べるほか、練習の合間も“補食”の時間があるそう。

練習中の補食を作るのは、野球部の顧問とマネージャーの仕事です。



（野球部顧問 波部優子教諭）

「おいしく食べられないと体が大きくならないと思うので、そこは心がけてやっています」

大量に茹でた“補食”のきしめんはペロリ…

この日のメニューはきしめん。朝から50人前以上の麺を茹でるのに大忙しです。



Q.もともと部員は大食いばかりだった？

（野球部 マネージャー･古川晴香さん）

「いや…何人かは無理して食べていると思う」

練習開始から約2時間半。補食の時間がやってきました。



とにかく食べて、食べて…食べまくる！

（野球部顧問 波部優子教諭）

「あと10人（補食が）いるって」



「もう少し（麺が）いると聞いて、慌てて上にあるものを持ってきた」

あんなに茹でた大量のきしめんもなくなり、慌ててそばを茹でることに。これだけ食べても、2時間後のお昼ご飯はぺろりと食べてしまうんです。

（3か月で7キロ増量 安藤歩叶投手）

「余裕です！」

パワーがついた一方…「足がちょっと遅くなった」

食べた分のエネルギーは…キッツイウエイトトレーニングで、しっかり筋肉へと変えていきます。この体づくりは、プレーにもしっかり活きているそう。

（3か月で6キロ増量 田中大晴選手）

「バッティング練習で、振る力がついたということもあって、前より打球が飛んで、この冬頑張ってきたことが打球に表れている」



（3か月で7キロ増量 神達大武選手）

「守備でもあんまり簡単にバテなくなった」

ちなみにポロリと本音が漏れた選手も…



（石本侃大選手）

「パワーがついたことはよかったんですけど、自分の中で足がちょっと遅くなったっていうのは、なんか…ちょっと…。ちょっとショックですけど、今になって（足の速さは）戻ってきたというか」

中京大中京OBのドラゴンズ選手「自分も頑張らないとと思わせてくれる」

そんなナインに、WBC2大会連続で侍ジャパン入りを果たした、この人もエールを送ります！



（髙橋宏斗投手）

「大会に向けて全力で頑張ってもらえたら。中京が活躍することによって、自分自身もより一層頑張らないとと思わせてくれるので、母校の活躍はうれしいものがある」

冬の間にしっかり食べてしっかりトレーニングして一回りも二回りも大きくなった選手たち。理想のビッグボディでいざ聖地・甲子園へ。

中京大中京は19日、徳島県の阿南光との初戦を迎えます！