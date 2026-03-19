１９６９年にスタートし、今もなお愛され続けるフジテレビ系人気アニメ「サザエさん」が、２２日に「サザエさん 春の行楽スペシャル」（日曜・午後６時）として１時間スペシャルで放送される。その中の「サザエ、シャチに会いに行く！」に、実力派声優の沢城みゆきがゲスト声優として出演することわかった。

沢城が演じるのはサザエさん一家が今回訪れる、鴨川シーワールドで新米飼育員として働くサザエの高校の同級生・美波。シャチのトレーナーになるという夢をかなえた彼女に同窓会で再会したサザエが、そこで誘われたことをきっかけに磯野家全員で訪れるというエピソードとなっている。

美波は、鴨川シーワールドの日本屈指のオーシャン・スタジアムを磯野家に案内しつつ、終盤にはシャチとのパフォーマンスを磯野家が見守る中で披露。美波の飼育員やトレーナーとしての姿は磯野家の面々にさまざまな感情を呼び起こす。

沢城と言えば、幅広いキャラクターを変幻自在に演じわける実力派声優で、「ゲゲゲの鬼太郎（第６期）」の鬼太郎、「ルパン三世」の峰不二子など有名キャラクターを数多く演じてきたが、国民的アニメ「サザエさん」には初登場。オファーを受けたときは「えー！私でいいんですかーー！！！」と子どものように喜んだという。

「まさか、あのサザエさんと同級生になる日が来るだなんて！そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！」と感想を語った。サザエとシャチを相手に奮闘した沢城演じる美波の活躍ぶりに注目だ。

【沢城みゆき一問一答】

−出演オファーを受けた時の感想は？

「“えー！私でいいんですかーー！！！”と子どものように喜んでしまったあと…冷静になると足が震えました…！」

−鴨川シ―ワールドの飼育員でサザエの高校時代の同級生・美波を演じるにあたって気を付けた点や、演じてみての感想は？

「まさか、あのサザエさんと同級生になる日が来るだなんて！そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！磯野家のみなさん、そして視聴者のみなさんにシーワールドの魅力を伝えきるぞー！と言う気持ちを胸いっぱいにして、マイク前に立ちました」

−アニメ「サザエさん」の印象は？

「週末の多幸感の象徴」

−視聴者へのメッセージを

「美波がワカメちゃんに伝えたメッセージは、見てくれている子どもたちに私も手渡したい言葉になりました。大人の皆さんには、友達と、家族と、子どもと一緒にイルカショー見に行きたいなと思っていただけたら、それ以上のことはありません。水族館も魅力的ですが、美波の言葉を借りれば、サザエの家族は本当に楽しくて素敵。ぜひご視聴ください！」