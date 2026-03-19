タレントのギャル曽根が息子ともんじゃを食べに行った様子を公開し、話題を呼んでいる。

１９日までにインスタグラムで「もんじゃ食べに行きました 息子がもんじゃ作ってくれました」と書き始め、春から中学２年生になる息子がもんじゃを作っている様子をアップ。口元にイケメンオーラが漂う。

「もうもんじゃも作れるのかと。しみじみしてたら、、、それくらい作れるよ！！と、もうすぐ中２男子 いつまでも可愛い息子は絶賛反抗期です」と続けた。

この投稿にファンからは「これは、たまらないです」「頼りになる息子さんになりましたね」「良いね〜！！」「もんじゃ焼き何人前食べたのかな」「息子さんが焼くもんじゃ焼きは､美味しくて最高ですね」といったコメントが寄せられている。

ギャル曽根は、テレビ制作会社勤務で「笑っていいとも！」「ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ」など人気番組を手がけた名城ラリータさんと２０１１年に結婚。１２年に長男、１６年に長女を出産し、２３年に次女が誕生した。

１月に番組に出演した際に「中１の息子とか、夜ごはんに５合食べるんですよ」と明かし、「月に７２０合」米を消費することでも話題になった。