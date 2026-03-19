高橋恭平主演『山口くんはワルくない』予告解禁 “コワモテ×ピュア”ギャップ全開、関西弁ラブソングも初公開
なにわ男子・高橋恭平が主演を務める青春ラブストーリー映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の予告映像とメインビジュアルが解禁された。予告映像では、なにわ男子による書き下ろし主題歌「ビーマイベイベー」も初公開。高橋のコメントも到着した。
【動画】三角関係が加速していく…公開された予告映像
本作は、斉木優による同名漫画の実写映画化作品。高橋が演じるのは、金髪にピアス、鋭い目つきの“コワモテ関西弁”の転校生・山口くん。しかしその素顔は、照れると耳が赤くなるほど純粋で優しい青年というギャップ満載のキャラクターだ。とある出来事で山口くんと急接近するヒロイン・皐役には高橋ひかる（※高＝はしごだか）、さらにまさかの恋のライバル（？）となる石崎役で岩瀬洋志が出演し、予測不能な恋の三角関係が描かれる。
予告映像では、山口くん・皐・石崎の3人が織りなす予測不能な恋のトライアングルが描かれる。ヤクザと噂される転校生の山口くんの本当の魅力に気づきひかれていく皐だが、クラスメイトの石崎もまた山口くんに特別な感情を抱いていることが明らかに。
それでも、初デート・ダンス大会・夏祭り、さらには山口くんのお家訪問でドキドキの半裸姿目撃まで、恋の胸キュンイベントが続く中、三人の関係は次第に複雑さを増していく。
「ちゃんと守るから」と皐に向ける真っ直ぐなまなざしや、石崎と皐の関係にヤキモチを妬くかわいらしい姿など、高橋の新たな魅力も詰め込まれている。
そして、なにわ男子による主題歌「ビーマイベイベー」は、関西弁のド直球な歌詞が印象的なロックチューン。熱い恋心を関西弁でノリノリのロックサウンドに乗せた絶好調ラブソングだ。
高橋は、「『ほんまかなわんわ』などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、『きっと歌詞のどっかにキュン台詞（せりふ）が入ってくるんかな？』と予想していたら、やっぱりありました！（笑）イントロのキュン台詞にぜひ注目してください」とコメント。「皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！」と、最後は関西弁で呼びかけている。
さらに、皐の友人・和久ほのか役として2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』でW主演を務める上坂樹里が出演。同じく友人・鈴木琴音役に上原あまね、学級委員長・前澤一役に丈太郎、勅使河原一花役に大塚萌香、さらに、クラスメイトの森宮エリー役に森日菜美、木村汐役に今堀奏、野中秋役に永岡蓮王（AmBitious）らが名を連ね、担任教師役に山口森広、山口くんの祖父母役で春海四方、ふせえりが出演する。
また、ムビチケ前売券（カード・オンライン）は3月20日より全国の上映劇場（一部除く）や通販サイトで販売開始。オンライン購入者には、鑑賞後に映画ポスターの絵柄と鑑賞記録がセットになった「ムビチケデジタルカード」が特典として用意される。ムビチケ前売券（カード）は、同日よりアニメイトでも販売。
鋭い視線でこちらを見据える山口くんを中心に、彼に想いを寄せる皐、そして意味深なまなざしで背後から見つめる石崎が配置されたメインビジュアルは、予測不能な“恋のトライアングル”を象徴する一枚。街中で見かけたら思わず足を止めてしまいそうだ。
【動画】三角関係が加速していく…公開された予告映像
本作は、斉木優による同名漫画の実写映画化作品。高橋が演じるのは、金髪にピアス、鋭い目つきの“コワモテ関西弁”の転校生・山口くん。しかしその素顔は、照れると耳が赤くなるほど純粋で優しい青年というギャップ満載のキャラクターだ。とある出来事で山口くんと急接近するヒロイン・皐役には高橋ひかる（※高＝はしごだか）、さらにまさかの恋のライバル（？）となる石崎役で岩瀬洋志が出演し、予測不能な恋の三角関係が描かれる。
それでも、初デート・ダンス大会・夏祭り、さらには山口くんのお家訪問でドキドキの半裸姿目撃まで、恋の胸キュンイベントが続く中、三人の関係は次第に複雑さを増していく。
「ちゃんと守るから」と皐に向ける真っ直ぐなまなざしや、石崎と皐の関係にヤキモチを妬くかわいらしい姿など、高橋の新たな魅力も詰め込まれている。
そして、なにわ男子による主題歌「ビーマイベイベー」は、関西弁のド直球な歌詞が印象的なロックチューン。熱い恋心を関西弁でノリノリのロックサウンドに乗せた絶好調ラブソングだ。
高橋は、「『ほんまかなわんわ』などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、『きっと歌詞のどっかにキュン台詞（せりふ）が入ってくるんかな？』と予想していたら、やっぱりありました！（笑）イントロのキュン台詞にぜひ注目してください」とコメント。「皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！」と、最後は関西弁で呼びかけている。
さらに、皐の友人・和久ほのか役として2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』でW主演を務める上坂樹里が出演。同じく友人・鈴木琴音役に上原あまね、学級委員長・前澤一役に丈太郎、勅使河原一花役に大塚萌香、さらに、クラスメイトの森宮エリー役に森日菜美、木村汐役に今堀奏、野中秋役に永岡蓮王（AmBitious）らが名を連ね、担任教師役に山口森広、山口くんの祖父母役で春海四方、ふせえりが出演する。
また、ムビチケ前売券（カード・オンライン）は3月20日より全国の上映劇場（一部除く）や通販サイトで販売開始。オンライン購入者には、鑑賞後に映画ポスターの絵柄と鑑賞記録がセットになった「ムビチケデジタルカード」が特典として用意される。ムビチケ前売券（カード）は、同日よりアニメイトでも販売。
鋭い視線でこちらを見据える山口くんを中心に、彼に想いを寄せる皐、そして意味深なまなざしで背後から見つめる石崎が配置されたメインビジュアルは、予測不能な“恋のトライアングル”を象徴する一枚。街中で見かけたら思わず足を止めてしまいそうだ。