安田章大＆のん、大切に思い合う“兄妹”写す 映画『平行と垂直』ティザービジュアル解禁
5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大とのんがW主演を務める映画『平行と垂直』（8月28日公開）のティザービジュアルと特報映像が解禁された。
【動画】結婚を機に、過去と未来に向き合う兄妹を描く『平行と垂直』の特報映像
同作品は安田が“作品のメッセージを届けたい”と初めて企画から参加した作品。安田が演じるのは自閉スペクトラム症の兄・大貴。のんは、カウンセラーとして働きながら兄を支えて生きてきた妹・希を演じる。希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからに向き合う。“いま”を一生懸命生きる兄と妹の心あたたまるヒューマンドラマとなっている。
解禁されたティザービジュアルは、平行と垂直にデザインされた印象的なタイトルロゴを真ん中に、川べりの階段で向かい合ってジャンケンをする大貴と、笑顔を浮かべる希の姿が写し出されている。互いにグーを出し合っておりあいこ同士の2人の横には、「ずっと、ふたりで生きてきた」という2人の関係性を示す象徴的な言葉が優しく添えられており、共に歩んできた道を胸に抱きながら唯一無二の存在である互いを大切に思い合う気持ちが伝わってくる、陽だまりのような優しさに包まれた温かなビジュアルとなっている。
特報映像は、曲がる時に必ず足を止めて垂直に曲がる習慣を持つ自閉スペクトラム症の大貴の姿から始まる。そんな大貴との週に1度の夕食中に「やばいやばい、急に私もうれしなってきた！」と笑顔で結婚の報告をする希に、「希、結婚する…」と少し複雑な表情を浮かべる大貴の姿が印象的だ。「今までと何も変わらへんから大丈夫よ」と大貴に語りかける希。そして「ずっと、ふたりで生きてきた」という言葉と共に、「ジャイケンホイ！」と子どもの頃と変わらず仲良くジャンケンをする大人になった2人の姿がオーバーラップしていく。
希の結婚を機に、思いがけずお互いの過去と未来に向き合うことになる2人。「大切な人の心の声が聞きたいって、ずっとそう思ってました…」、心からの言葉で語る希の声とあわせ、映像の最後では大貴が希の頬に優しく手を差しのべるシーンも映し出され、安田が製作を熱望し並々ならぬ思いで作り上げた同作品に、さらなる期待が高まる映像となっている。
【動画】結婚を機に、過去と未来に向き合う兄妹を描く『平行と垂直』の特報映像
同作品は安田が“作品のメッセージを届けたい”と初めて企画から参加した作品。安田が演じるのは自閉スペクトラム症の兄・大貴。のんは、カウンセラーとして働きながら兄を支えて生きてきた妹・希を演じる。希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからに向き合う。“いま”を一生懸命生きる兄と妹の心あたたまるヒューマンドラマとなっている。
特報映像は、曲がる時に必ず足を止めて垂直に曲がる習慣を持つ自閉スペクトラム症の大貴の姿から始まる。そんな大貴との週に1度の夕食中に「やばいやばい、急に私もうれしなってきた！」と笑顔で結婚の報告をする希に、「希、結婚する…」と少し複雑な表情を浮かべる大貴の姿が印象的だ。「今までと何も変わらへんから大丈夫よ」と大貴に語りかける希。そして「ずっと、ふたりで生きてきた」という言葉と共に、「ジャイケンホイ！」と子どもの頃と変わらず仲良くジャンケンをする大人になった2人の姿がオーバーラップしていく。
希の結婚を機に、思いがけずお互いの過去と未来に向き合うことになる2人。「大切な人の心の声が聞きたいって、ずっとそう思ってました…」、心からの言葉で語る希の声とあわせ、映像の最後では大貴が希の頬に優しく手を差しのべるシーンも映し出され、安田が製作を熱望し並々ならぬ思いで作り上げた同作品に、さらなる期待が高まる映像となっている。