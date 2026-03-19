【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】「ここしかないコース」の衝撃ゴラッソ

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが日韓戦で突き刺した理不尽なスーパーゴールに、放送席も驚きを隠せなかった。難しい角度からニア上を撃ち抜いた一撃に、実況と解説も騒然とした。

日本時間3月18日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表と激突。今大会初失点を喫したものの4ー1の快勝を収め、2大会ぶりのアジア制覇へ王手をかけた。

全4ゴールの中でとりわけ話題になったのが、25分の2点目だ。左サイドからのクロスが右サイドへと流れると、ボールを回収した浜野がペナルティーエリア外の深い位置でDFチャン・スルギとMFパク・スジョンに挟み込まれる。

しかし、背番号17は巧みなボディコントロールでボールを守りながら反転し、2人の間を縫うように強引にエリア内へ侵入。そのまま極端に角度のない位置から右足を振り抜く。放たれた矢のようなシュートは、相手GKの頭上を越えてニアサイドの天井に突き刺さった。

この常識外れの一撃には、放送席も大興奮。実況を務めた西達彦氏が「決まったー！すごいシュートだ！とんでもない！いまコースあったんですね」と絶叫すれば、解説の鮫島彩さん（元なでしこジャパンDF）も「どこ通しました？ ニアですかね？」と信じられない様子で言葉を紡いだ。

「シュートしか考えてなかった」

さらにリプレイ映像を確認した鮫島さんは、「いやー。身体の角度的に、韓国のディフェンスもおそらくクロスだと思ったはず。そこからのここしかないだろうというコース。DFもGKもどうしようもなかったでしょうね」と、相手の意表を突いた極上のシュートセンスを手放しで絶賛した。

試合後のフラッシュインタビューで浜野は、得点シーンについて「あのシーンはあまり覚えていない」としつつ、「ボールを奪った時に、少しクロスと見せてシュートを打ったという感じ。本当にシュートしか考えていなかった」と強気の姿勢がゴラッソを生んだことを明かした。

3月21日の決勝戦では、準決勝で前回王者の中国代表を下した開催国のオーストラリア代表と対戦する。浜野は「本当に尊敬する選手たちばかりで、このチームの一員であることを誇りに思う。優勝できると信じているので、決勝に向けてしっかり準備したい」と意気込んだ。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

