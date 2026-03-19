日本を代表するサクソフォーン奏者・ジャズミュージシャンの渡辺貞夫が、3月17日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。93歳になった今も現役の渡辺が、楽器を始めた17歳当時の思い出を語った。

【映像】音楽を始めた17歳頃

渡辺は、アルトサクソフォンを手に番組に登場。黒柳徹子が「よく、そんなややこしそうな楽器をおやりになろうと」と尋ねると「ややこしくないです。ただ曲がってるだけですから」と笑い「憧れて買いました」と愛おしそうに答えた。

17歳頃、初めて買った楽器は「日本製で24,000円」だったと話す渡辺。地元の宇都宮では、サックスを持っている人がいなかったそうで「クラリネット買った時に、親父にやっとせがんで買ってもらったんですが、持ち方から何から吹き方もわかんない。そしたら、僕の通った小学校の前の駄菓子屋のおじさんが、あの無声映画の時代に、クラリネット吹いてたと」と振り返る。

「それで飛んで行って、おじさんの駄菓子屋の店先で3日間、1回10円払ってレッスンしていただいて。持ち方から吹き方から教わって」と話すと、黒柳も大笑い。「でも（教えてもらって）いいものだとお思いになりました？その時」と聞くと、「嬉しかったですね」と感じ入ったように答えた。

（『徹子の部屋』より）