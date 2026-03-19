ACEes浮所飛貴、バッテリィズと朝食のおいしい宿調査 “うきうき”が止まらない恒例チェックも
ACEesの浮所飛貴が、19日放送の日本テレビ系昼の情報バラエティー『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55〜後1：55）に出演し、木曜シーズンレギュラー・榊原郁恵、バッテリィズ（エース、寺家）とともに千葉・鴨川市で朝食のおいしい宿を調査する。
【番組カット】ベッドにダイブ！ウッキウキ！な浮所飛貴
今回の旅の舞台は、春の訪れを感じる鴨川市。宿泊と食事を分けて考える「泊食分離」は今や旅の新常識となっている。夕食は付いてないが“1泊朝食付きで1万円台”という驚きの安さとクオリティーを誇る宿をリポートする。
昨年リニューアルしたばかりの宿「亀の井ホテル鴨川」では、浮所が恒例の“ベッドの寝心地チェック”を敢行する。シモンズ製ベッドの心地よさに“うきうき”が止まらない。さらに、鯛出汁のフォーをきっちり完食し、「絶対おかわり確定！」と太鼓判を押す食べっぷりも見どころとなる。
また、自分好みに作る絶品朝食ビュッフェでは、郷土料理「さんが焼き」をアレンジしたオリジナルバーガーなど、全60品の豪華ラインナップに一同驚く。榊原は、千葉の郷土料理「なめろう」のフライを挟んだ特製ハンバーガーを食べて大絶賛。エースは、鴨川名物の鯛ととろろ、薬味をのせた「めでたい飯」を、持ち前のワイルドさで豪快に食リポする。一方、2児の父である寺家は、ホテル内にある最新キッズパークの充実ぶりに「これは親として助かる！」と感動する。
そのほか、9年連続で「人気温泉旅館ホテル250選」に選ばれており“5つ星の宿”に選出された名宿「城崎の源泉の湯 宿中屋」では、炊きたて土鍋ごはんや自家製豆腐、千葉づくしの小鉢など究極の和朝食が登場。浮所とバッテリィズも、そのおいしさに思わず「やばいっすね」と声を漏らす。また、2023年4月オープンの最旬スポット「カモガワシーサイドベース」では、浮所とバッテリィズによる意地とプライドをかけた「お土産ダジャレ対決」がぼっ発する。
【番組カット】ベッドにダイブ！ウッキウキ！な浮所飛貴
今回の旅の舞台は、春の訪れを感じる鴨川市。宿泊と食事を分けて考える「泊食分離」は今や旅の新常識となっている。夕食は付いてないが“1泊朝食付きで1万円台”という驚きの安さとクオリティーを誇る宿をリポートする。
また、自分好みに作る絶品朝食ビュッフェでは、郷土料理「さんが焼き」をアレンジしたオリジナルバーガーなど、全60品の豪華ラインナップに一同驚く。榊原は、千葉の郷土料理「なめろう」のフライを挟んだ特製ハンバーガーを食べて大絶賛。エースは、鴨川名物の鯛ととろろ、薬味をのせた「めでたい飯」を、持ち前のワイルドさで豪快に食リポする。一方、2児の父である寺家は、ホテル内にある最新キッズパークの充実ぶりに「これは親として助かる！」と感動する。
そのほか、9年連続で「人気温泉旅館ホテル250選」に選ばれており“5つ星の宿”に選出された名宿「城崎の源泉の湯 宿中屋」では、炊きたて土鍋ごはんや自家製豆腐、千葉づくしの小鉢など究極の和朝食が登場。浮所とバッテリィズも、そのおいしさに思わず「やばいっすね」と声を漏らす。また、2023年4月オープンの最旬スポット「カモガワシーサイドベース」では、浮所とバッテリィズによる意地とプライドをかけた「お土産ダジャレ対決」がぼっ発する。