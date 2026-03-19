お父さんに内緒でトイプードルの子犬をお迎えした娘さん。リビングに設置したケージに入れてサプライズを決行したら…！？お父さんの100点満点のリアクションが、「ふたりとも可愛い」とSNSで反響を集めています。

【動画：父に内緒で『子犬を飼った』結果→謎の大きな箱を発見して…気付いた瞬間の『100点満点なリアクション』】

謎の大きな箱に「？？」のお父さん

お父さんに内緒で子犬をお迎え…！？娘さんがサプライズした光景が、Instagramアカウント「bebe_teddy33」に投稿され話題を集めています。サプライズ決行の日、いつも通りにお父さんが帰宅しました。

布がかけられた巨大な謎の箱を目にして不審がるお父さん…。実はこの大きな箱はケージ。中にはトイプードルの子犬「ベベ」さんが入っていたといいます。

普段はハムスターの小さな飼育小屋がある場所に置かれた謎の箱…。きっと頭の中はハテナでいっぱいだったことでしょう。それでも興味が勝ったお父さんは、恐る恐る布をめくってみたといいます。

サプライズ大成功！

気になりすぎて荷物を片手に抱えたまま布をめくります。するとそこには小さな小さなわんこが…！これがお父さんとベベさんの初対面でした。思わず『キミはなんだぁ？』と声が漏れてしまったお父さん。ベベさんも「？？」とキョトン顔で覗き込むお父さんを見つめていたのだとか。

と、ここで娘さんが登場！サプライズだと気づいたお父さんは、娘さんと笑い合いながらベベさんにも笑顔を向けたといいます。戸惑いからのニヤニヤが止まらないリアクションは100点満点！サプライズは大成功といったところでしょう。

あっという間に相思相愛♡

そんなお父さんの笑顔はベベさんにも伝わり、初対面ながら尻尾をフリフリし「はじめまして！」とご挨拶しているようだったとか。新しく家族となったベベさんと爆速で相思相愛になったといいます。

ベベさんをケージから出し、娘さんが席を外して1時間後…お父さんと戯れるベベさんの姿が…！すっかりもふもふで愛くるしいベベさんにメロメロなお父さんなのでした♡

お父さんとベベさんの姿には「ふたりとも可愛い」といったコメントも寄せられています。これからのわんこライフが楽しみで仕方ありませんね！

Instagramアカウント「bebe_teddy33」には、お迎え後のベベさんとご家族の優しい日常が紹介されています。ベベさんの成長をぜひ見守ってくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「bebe_teddy33」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております