お土産を買うために、ほんの短い間、車を離れたという投稿主さん。車へ戻ると、思わず頬がゆるむような微笑ましい光景が広がっていたといいます。

投稿は記事執筆時点で7千再生を超え、「可愛い運転手さん」「運転できそうｗ」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：秋田犬と一緒にドライブ→ほんの少し、車内で待ってもらった結果…戻った時の『思わずニヤける光景』】

車に戻ると見えたのは…

TikTokアカウント「mos.akitainu」に投稿されたのは、投稿主さんのご実家で暮らしているという秋田犬・モスちゃんのお姿。とある日、投稿主さんがお土産を買うためにほんの少し車を離れ、戻ってくると、つい二度見したくなるような姿で待っていたんだとか。

フロントガラス越しに見えたモスちゃんは、運転席の真ん中にちょこんと座り、耳をぴんと立てたまま前を見つめていたといいます。背筋を伸ばして前を見つめる姿が妙に板についていて、まるでそのまま運転をし始めそうな空気に思わずクスッと笑えます。

視線だけで応える？

投稿主さんが近づいても、モスちゃんは座ったままゆっくり視線を向けるだけ。まるで運転席がモスちゃんの定位置かのような堂々とした佇まいが、なんとも微笑ましいです♡慌てて体を動かすこともなく、そのままの姿勢で待つ姿も印象的。

ドアが開いて「モス」と声をかけられても立ち上がることなく、その場に座ったまま投稿主さんの方を見つめていたんだとか。名前を呼ばれても表情はそのままで、どっしり構えた雰囲気からはモスちゃんの落ち着きぶりがよく伝わってきます。

マイペースな魅力たっぷり♡

しばらくすると、モスちゃんはゆっくり腰を上げ、そのまま助手席のほうへ動き出したそうです。大きな体で向きを変えているのに動きはとても穏やかで、慌てるそぶりは一切見られなかったといいます。

助手席へ移る間も表情はほとんど変わらず、最後は窓の外をじっと眺めていたんだとか。最初から最後までマイペースかつ落ち着いたままの様子は、モスちゃんの魅力がたっぷり♡運転席で見せた貫禄ある佇まいと、最後まで変わらない穏やかな表情が、多くの人の心をつかんだのでした。

投稿には「可愛すぎてびっくりしました♡」「飼い主さんの匂いがあるところが安心なのかな」「こんな車が止まってたら構いに行っちゃう！」「お利口に待てる子ですね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「mos.akitainu」では、モスちゃんや同居犬ふぶきちゃんの微笑ましい日常が多数投稿されています。見ているだけで癒される秋田犬たちの魅力を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mos.akitainu」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。