「意識高い系」にうんざりしている人に知っておいてほしいこと
気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。
人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？
その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
SNSに溢れる「意識高い系」のアドバイス
最近、Xやインスタグラムをみていると、「意識高い系」とよばれるような投稿が目立つ。
・朝は4時半に起きて、朝活をしましょう
・退勤後はカフェで勉強をしましょう
・毎日マラソンをして体力をつけましょう
このような生活ができたら、知識もあり、体力もあり、時間も有効に使える「理想的な人間」になれるのかもしれない。
だが、正直に言うと、私には無理だ。
日々の仕事に疲れてしまっているし、家族と過ごす時間も大切にしたい。そんな生活のなかで、毎日このようなことをやり続ける自信はない。
SNSでこうした投稿を見ていると、「自分はなんでできないのだろう」と落ち込んでしまう人もいるだろう。
しかし、そんな必要はない。
「役に立たないアドバイス」は捨てよう
著者累計100万部を突破した話題作『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』では、以下のことが述べられている。
――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（p82〜83）
これはつまり、「他人が良いと言っているアドバイス」であっても、自分にとって意味のないアドバイスであれば、無理に取り入れる必要はないということだ。
SNSには、努力している人の姿がたくさん流れてくる。
それを見ると、「自分ももっと頑張らなければ」と思ってしまうかもしれない。
だが、人にはそれぞれ違う生活があり、違う体力があり、違う時間の使い方がある。
だからこそ、他人の「理想的な一日」を追いかけるよりも、自分の生活に合ったやり方を見つけることのほうが大切なのだ。
自分によって「役に立たないアドバイス」はきっぱりと忘れよう。そして自分のペースで自分の生活にあった努力を続けよう。
そうすれば、誰かのためではなく、「自分のための人生」をもっと楽しめるはずだ。
（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）