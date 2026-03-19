沖縄に在住している人気女優の、飾らないラフな姿が公開された。

沖縄・今帰仁村（なきじんそん）にある農産物直売所「今帰仁の駅 そ〜れ」の公式インスタグラムが１８日までに更新され、４４歳女優が登場。「昭和居酒屋 北山（ほくざん）食堂」とプリントされたＴシャツを着て、大きなキャベツを手にニッコリ。「目利きの職人の腕で、本日の北山食堂のメニューが、美味しくなります。毎回、今帰仁産朝採れの野菜お買い上げありがとうございます」と、新鮮な野菜を購入したという。「朝から、お客様にも、スタッフにも元気を、くれる今帰仁美人真千子さん」。女優・尾野真千子（４４）だった。

尾野は２０２１年７月に、沖縄在住の会社経営者と再婚していることが判明し、その後沖縄に移住。過去にテレビ番組で、今帰仁村に住んでいると明かし、「昭和居酒屋 北山食堂」の女将として働ていると語っている。

居酒屋のＴシャツに、ハーフパンツのラフな格好で、化粧っけも無し。コメント欄には「今帰仁の地元の人かなと思ったら尾野真千子さんや、スッピンでもうすっかり沖縄の人みたいやね」「元気そう。会いたい」といった声が。また「えっ尾野真千子！？」「え、びっくり！お綺麗（きれい）ですね！」と驚いていた。