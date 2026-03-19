日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１９日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝で右膝を痛めたカブス・鈴木誠也について報じた。

鈴木は準々決勝のベネズエラ戦で初回、鈴木は二盗を試みてヘッドスライディングした際に負傷し、途中交代。チーム合流後にＭＲＩ（磁気共鳴画像）検査を受け、１７日（日本時間１８日）にカブスのカウンセル監督が右膝の後十字じん帯の軽度の損傷と診断されたと明らかにした。

番組では１７日（同１８日）に鈴木が報道陣のインタビューで「思ったより検査結果も悪くなかったし、ちょっと安心しているところはあります。１日１日よくなっている感覚はあるの」と答える姿を映像で紹介。また鈴木はヘッドスライティングについて「ひざがマイアミのセカンドベースに落ちちゃいました。テレビに映っていませんでした？もうヘッドスライディングは二度としないって誓いました」と冗談を飛ばしていた。また今後について「状況を見て（開幕戦）行けるなら行く。まずはしっかり痛みをとってやれることをどんどん増やしてやっていきたいなと思います」と語った。

同局の山本紘之アナウンサーは「すでに軽いダッシュも行っているということなんです」と伝えると、木曜パーソナリティーの俳優・鈴木福は「こんな冗談を言ってくれてよかったです」と笑顔になっていた。