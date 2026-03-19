「100点が取れた！」と喜ぶわが子に、ついかけたくなる「あのひと言」がある。親なら誰もが、ごく自然に口にしてしまうフレーズだ。その言葉をきっかけに、子どもが勉強に対して後ろ向きになってしまうとしたら……？

その意外な落とし穴に警鐘を鳴らすのは、通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」として、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案に向き合ってきた佐村俊恵さんだ。

このたび、佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』には、歴代の赤ペン先生の集合知とも言うべき「ほめ方のノウハウ」が詰まっている。本連載では、本書の内容から、親が今日からすぐに使える声かけのヒントをお伝えしていく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

「できる子」ほど追い詰められる、あの言葉とは？

子どもがテストで100点を取ってきた。思わず抱きしめて、「すごいじゃん！」と声を上げる。親として、このうえなく誇らしい瞬間だろう。

しかし問題は、その次に出てくる言葉だ。

「次も期待しているよ」――。賞賛を込めて、多くの親がこの言葉を何気なく使っているのではないだろうか。しかし、この言葉を「次も100点を期待しているよ」と解釈すれば、子どもに高い「成果」を求める言葉であることがわかるだろう。

著者はこう言う。

成果のみを求める言葉は、子どもに「次は失敗できない」という強いプレッシャーを与えます。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

「よし、またがんばるぞ！」と闘志を燃やす子もいるかもしれない。

だが、「次は100点が取れなかったらどうしよう」とストレスを感じる子もいる。そして後者の子どもは、親の期待が重荷になり、勉強そのものが苦痛の種に変わってしまうことがあるのだ。

「大人本位の期待」になっていないか？

なぜ、「期待しているよ」が問題になるのか。本書では、期待には二つの種類があると指摘されている。「自分（大人）本位」の期待と、「子ども本位」の期待だ。

「自分本位」の期待とは、親が望む結果を子どもに求めるものだ。この場合、子どもが「できなかった」とき、親は「がっかり」する。そのがっかりは、子どものがんばりをなかったことにしてしまうのだと著者は述べる。

つまり、「次も（100点を）期待しているよ」という言葉には、暗に「100点でなければ認めない」というメッセージが潜んでいる。そして、子どもはそれを敏感に感じ取る。

もちろん、子どもに期待すること自体は間違いではない。本書でも、人から期待されなくなると、子ども自身が傷つかないように自ら期待値を下げてしまうリスクが指摘されている。大切なのは、期待の「中身」と「伝え方」なのだ。

期待を「応援」に変換する魔法の言い換え

では、どうすればいいのか。本書が提案するのは、期待を「応援」に変換して伝えることだ。

具体的には、「期待しているよ」を、「この調子！」に変える。たったこれだけのことだが、子どもが受け取るメッセージは大きく変わる。

「この調子！」には、「何が何でも100点を取ってね」という意味はない。「今回のがんばりがすばらしかったから、引き続きそのがんばりを見せてほしいな」という、結果ではなく過程へのエールだ。

「期待」が結果に向かうと、それは「要求」になる。一方、「応援」は過程に向かう。そして過程を認められた子どもは、過度なプレッシャーを感じることなく、存分に力を発揮できるのだと本書は説く。

本書が一貫して伝えているのは、「結果」ではなく「過程」に目を向けるということだ。それは、期待のかけ方においても同じ。ぜひ、「子ども本位」な声かけを意識してみてほしい。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）